Ex-Referee Heynemann sucht Sponsoren für private Schiedsrichter-Ausbildung

Das Schiedsrichterwesen hat schon ruhigere Zeiten erlebt: Streitthema Nummer eins bleibt der VAR. Doch Ex-Referee Bernd Heynemann weist auf ein viel drängenderes Problem hin.

Will den DFB in Sachen Schiedsrichter-Ausbildung unterstützen: Ex-Referee und kicker-Kolumnist Bernd Heynemann. IMAGO/Zoonar

Kein Spieltag ohne Aufregung um den Video-Assistenten: Am vergangenen Spieltag in der Königsklasse der VAR-Wahnsinn nach Abpfiff in Madrid, als Atletico noch einen (folgenlosen) Handelfmeter zugesprochen bekam. Und im Topspiel der Bundesliga zwischen Frankfurt und Dortmund die nächste komplette Fehleinschätzung. Für Bernd Heynemann, den früheren FIFA-Schiedsrichter, waren das Entscheidungen, "die natürlich nicht gehen", wie er in seiner kicker-Kolumne am Montag schreibt.

Ein viel drängenderes Thema im Schiedsrichterwesen sieht der 68-Jährige allerdings an der Basis, wo die Zunft - auch durch die immer brutaleren Übergriffe auf Unparteiische im Amateurfußball - in den vergangenen 20 Jahren laut Heynemann 50 Prozent der aktiven Schiedsrichter verloren habe. Für ihn eine "fatale Entwicklung".

Fünf Stützpunkte für zusätzliche Neulingslehrgänge

Und offensichtlich eine, die Heynemann nicht mehr länger gewillt ist, tatenlos hinzunehmen. Vielmehr will er "die Nachwuchs-Rekrutierung im Schiedsrichterwesen auch privatwirtschaftlich organisieren und so dem DFB unter die Arme greifen". Konkret sollen deutschlandweit fünf Stützpunkte analog zu den Regionalverbänden eingerichtet werden, um dort zusätzliche Neulingslehrgänge anzubieten. Der DFB könnte dann weiterhin Prüfungen abnehmen, schlägt Heynemann vor.

Knackpunkt eines solchen Konzepts ist natürlich die Finanzierung, sodass sich Heynemann aktuell auf Sponsorensuche befindet. Motivation genug dafür bekommt er von der Basis, denn "bei den Kreisschiedsrichterwarten, mit denen ich über ein solches Projekt spreche, renne ich offene Türen rein".

bst