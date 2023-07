Ex-Profi Susac komplettiert Aues Trainerteam

Adam Susac kehrt zum FC Erzgebirge Aue zurück. Der 34-Jährige ist jedoch nicht für den Kader, sondern für das Trainerteam vorgesehen.

Zurück in Aue: Adam Susac. IMAGO/osnapix

Adam Susac ist in seiner Karriere viel herumgekommen. Der Kroate reifte in seinem Heimatland zum Profi, spielt dort unter anderem für HNK Rijeka und NK Pomorac. 2013 folgte der Wechsel nach Deutschland, ein Jahr lang lief der Innenverteidiger für Dynamo Dresden in der 2. Liga auf. Nach kurzer Vereinslosigkeit wechselte Susac nach Österreich zu Wiener Neustadt, ehe er sich 2015 den Veilchen anschloss.

Beim FCE absolvierte Susac in Liga zwei und drei insgesamt 51 Spiele. Die längste Zeit in seiner Laufbahn verbrachte der Rechtsfuß aber beim VfL Osnabrück (2017 bis 2021, 87 Spiele). Seine letzte aktive Station hatte Susac in Zwickau, mit den Schwänen stieg er vergangene Saison aus der 3. Liga ab.

Analysearbeit neuer Aufgabenbereich

Seine aktive Karriere hat Susac mit seiner Rückkehr nach Aue nun beendet, beim FCE verstärkt er ab sofort das Trainerteam um Chefcoach Pavel Dotchev. "Adam hat während seiner Zeit als Spieler bereits an die Zukunft gedacht, sich weitergebildet und praktische Erfahrungen gesammelt. Darum sind wir froh, dass wir mit ihm den sehr wichtigen Bereich der Analyse abdecken können", wird Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich in einer Vereinsmitteilung zitiert. Susac verantwortet laut Heidrich nun "das breite Spektrum von der Spielvorbereitung bis zur Auswertung."

Mit der Verpflichtung von Susac soll die Personalplanung fürs Trainerteam der Veilchen nun abgeschlossen sein. Mit Sean Seitz (VfR Aalen), Louis Lord (Werder Bremen), Mirnes Pepic (SV Meppen), Niko Vukancic (Fortuna Düsseldorf II), Joshua Schwirten (1. FC Köln II), Marcel Bär (TSV 1860 München) und Steffen Meuer (Borussia Mönchengladbach II) hat der letztjährige Zweitliga-Absteiger bereits sieben Spieler für die anstehende Drittliga-Saison verpflichtet.