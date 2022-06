Ex-Profi Rudi Zedi und Fabian Springob: Die neue sportliche Leitung des FC Kray steht

Der FC Kray ist bereit für die neue Oberliga-Saison, zumindest hat der Essener Stadtteilklub am Samstag verkündet, dass mit Ex-Profi Rudi Zedi als Sportlichen Leiter und dem 28-jährigen Fabian Springob als Trainer die neuen sportlichen Führungspersonen feststehen.

Geben beim FC Kray zukünftig den Ton an: Der neue Sportliche Leiter Rudolf Zedi (links) und der neue Trainer Fabian Springob.

Der Name Rudolf Zedi dürfte einigen Fußball-Fans quer durch die Republik ein Begriff sein, denn der heute 47-Jährige hinterließ von Aalen bis Emden seine Spuren, absolvierte 53 Zweit- und 111 Drittligaspiele, auch in der Regionalliga lief Zedi über 200-mal auf.

Jetzt übernimmt er in seiner Geburtsstadt Essen beim Oberligisten FC Kray das Amt des Sportlichen Leiters. In der Vorsaison hatte er diese Position beim Regionalligisten SV Straelen inne, zudem war er dort im Saisonverlauf gleich zweimal für ein paar Wochen als Trainer eingesprungen.

Vergangenheit, Zedi denkt an seine neue Tätigkeit: "Der FC Kray nahm in Person des ersten Vorsitzenden Jörg Islacker Kontakt zu mir auf, und die Gespräche mit ihm zeigten mir eine offene, ehrliche Art, mit dem absoluten Willen, einen Neuanfang zu starten. Das hat mir sehr imponiert, und wir waren von Anfang an auf einer Wellenlänge."

Sechs Jahre beim Wuppertaler SV

Zur zweiten wichtigen Personalie des FCK sagt Zedi: "Wir haben jetzt die Chance, zusammen mit einem jungen, ambitionierten Trainer im Team, in Ruhe etwas Neues aufzubauen." Dieser junge, ambitionierte Trainer heißt Fabian Springob, der 2019 seine aktive Karriere im Alter von nur 25 Jahren beenden musste und der bereits seit 2016 im Nachwuchsbereich des Wuppertaler SV mehrere Mannschaften trainiert hatte, darunter die B- und die A-Jugend in der Bundesliga.

Der 28-jährige Inhaber der A-Lizenz sagt: "Ich bin sehr glücklich über den nächsten Schritt in meiner noch jungen Trainerkarriere und bedanke mich bei den Verantwortlichen für das in mich gesetzte Vertrauen."

Das neue Duo steht offenkundig motiviert in den Startlöchern. Ein Umstand, der auch den Vorsitzenden Islacker optimistisch stimmt: "Die wochenlange Arbeit, die wir im Hintergrund abgeleistet haben, um den Verein nach der mehr als schwierigen letzten Saison wieder in die Spur zu bekommen, hat sich am Ende gelohnt. Die größte Herausforderung war es, nun endlich eine professionelle sportliche Ausrichtung zu bekommen. Dies hat der Verein verdient und dies ist uns mit den Verpflichtungen von Rudi Zedi und Fabian Springob gelungen, sodass wir uns intern nun intensiv um den Bereich Marketing, interne Strukturen und Umfeld kümmern können."