Ex-Profi Reichwein wird Co-Trainer in Bocholt

Dietmar Hirsch, der im Juni als Chefcoach beim 1. FC Bocholt einsteigt, bekommt zukünftig Unterstützung von Ex-Profi Marcel Reichwein. Der 37-Jährige beendet dafür seine aktive Laufbahn als Spieler.

Einsatzfreudig: Marcel Reichwein (rechts) stürmte zuletzt für den Lüner SV, wechselt nun aber an die Seitenlinie. IMAGO/eu-images

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Marcel Reichwein bringt eine Menge höherklassige Erfahrung mit an den Bocholter Hünting. Der gebürtige Hadamarer kam in seiner Karriere für den VfR Aalen und Rot Weiss Ahlen in der 2. Bundesliga auf 64 Einsätze (neun Tore). Weitere Vereine für den ehemaligen deutschen U-Nationalspieler waren Rot-Weiß Erfurt, Preußen Münster, Wuppertaler SV und Jahn Regensburg. Zuletzt spielte der heute 37-Jährige für den Westfalenligisten Lüner SV.

Seine aktive Karriere beendet der großgewachsene Angreifer mit dem Spitznamen Cello nun aber. Beim 1. FC Bocholt soll er neben Marvin Höner als Co-Trainer von Neu-Coach Dietmar Hirsch fungieren und zudem auch für Videoanalyse und Spielbeobachtung zuständig sein. "Cello ist ein feiner Kerl mit einer super Einstellung zum Fußball, der den Fußball genauso lebt wie der Rest des Trainerteams. Wir möchten uns auch im Scouting und in der Spielbeobachtung neu aufstellen und professionalisieren. Cello passt fachlich und menschlich perfekt in unser Anforderungsprofil", so Christopher Schorch, der neue starke Mann beim FCB.

Auch Dietmar Hirsch ist angetan: "Er weiß als Ex-Profi genau, worauf es ankommt. Mit seiner großen Erfahrung als Top-Stürmer wird er speziell unseren Offensivspielern weiterhelfen", glaubt der 51-Jährige. "Die Gespräche mit allen Beteiligten waren super und man spürt, dass etwas passiert", sagt Reichwein selbst, "ich möchte gerne durch meine Erfahrungen als Spieler helfen, den Verein weiter zu professionalisieren und zu etablieren." Der 1. FC Bocholt ging in der jüngst beendeten Spielzeit der Regionalliga West als Tabellen-15. über die Ziellinie.