Ex-Profi Prietl verstärkt Trainerteam von Hartbergs Zweitmannschaft

Nach der Bekanntgabe seines Karriereendes hat Manuel Prietl eine neue Aufgabe gefunden. Der 32-jährige Ex-Profi wird künftig das Trainerteam der Zweitmannschaft von Bundesligist TSV Hartberg unterstützen.

Manuel Prietl (li.) heuert in Hartberg an. TSV Hartberg

Nach Ablauf der vergangenen Saison gab Manuel Prietl mit 32 Jahren das Ende seiner Profikarriere bekannt. Der ehemalige Mittelfeldspieler verpasste aufgrund eines Kreuzbandrisses fast die gesamte Spielzeit und brachte es für den SCR Altach nur auf vier Pflichtspiele. Nun hat der Ex-Deutschland-Legionär eine neue Aufgabe gefunden und wird künftig das Trainerteam der Zweitmannschaft des TSV Hartberg verstärken. Für den gebürtigen Steirer ist es eine Rückkehr in die Oststeiermark nach 12 Jahren.

Dort wird er sich ab sofort dem Team rund um Markus Karner, Christoph Mandl und Daniel Breier anschließen, die in enger Zusammenarbeit mit Kampfmannschaft-Coach Markus Schopp stehen und die Entwicklung vielversprechender Talente in Hartberg vorantreiben.

Der frühere U-21-Nationalspieler Österreichs bringt reichlich Erfahrung zu seiner neuen Aufgabe mit. Neben 70 Spielen in der Bundesliga, lief er auch 77-mal in der 2. Liga, sowie in 54 Partien der deutschen Bundesliga sowie 141 Spielen der zweiten deutschen Bundesliga auf. Seine längsten Karrierestationen verbrachte Prietl beim SV Mattersburg sowie Arminia Bielefeld.