Ex-Profi Pourié verlässt Altglienicke

Die VSG Altglienicke hat einen namhaften Spieler verabschiedet. Marvin Pourié wird künftig nicht mehr für den Nordost-Regionalligisten auflaufen, das steht seit einigen Tagen fest. Der 33-jährige Mittelstürmer, der in seiner Karriere auf 165 Drittliga- und 34 Zweitligaspiele kommt, war Anfang des Jahres vom niederländischen Zweitligisten Roda JC Kerkrade in die Hauptstadt gewechselt und traf in 15 Auftritten achtmal für die VSG. Wo der Routinier als nächstes aufschlägt, steht derweil noch nicht fest.