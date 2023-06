Ex-Profi Pinto neuer Co-Trainer beim HFC

Der Hallesche FC hat den ehemaligen Bundesliga-Spieler Roberto Pinto als Co-Trainer verpflichtet.

Der 44-jährige Pinto wird künftig an der Seite von Sreto Ristic für die Drittliga-Mannschaft des Halleschen FC verantwortlich sein. Das melden die Saalestädter am Montagvormittag. Der Ex-Profi soll "seine große Erfahrung im Profifußball ins Team einbringen", heißt es in der Verlautbarung weiter.

"Ich kenne Roberto Pinto aus gemeinsamer Zeit beim VfB Stuttgart, wir haben uns seitdem nie aus den Augen verloren. Mit seiner Kompetenz, seiner Loyalität und seinem kurzen Draht zur Mannschaft wird er zweifellos eine Bereicherung für den Halleschen FC sein", wird Cheftrainer Sreto Ristic zitiert.

Aufstieg mit der Walldorfer U 19

Pinto bestritt insgesamt 129 Bundesliga-Spiele, trug zu seiner aktiven Zeit die Trikots des VfB Stuttgart, von Hertha BSC, Arminia Bielefeld, dem Grashopper Club Zürich und vom SV Sandhausen.

Danach war Pinto unter anderem Chefscout bei der SpVgg Greuther Fürth. Zuletzt arbeitete der einstige Rechtsaußen als Cheftrainer der Junioren beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf, wo er mit der U 19 den Aufstieg in die Bundesliga schaffte und sich dort drei Jahren behauptete.

"Für mich ist die Position als Co-Trainer beim Halleschen FC eine spannende Herausforderung, die ich mit großem Ehrgeiz angehe", sagte Pinto zur Vertragsunterschrift in Halle.