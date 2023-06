Ex-Profi Ochs verlässt das NLZ von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt und Patrick Ochs haben sich einvernehmlich darauf geneinigt, nach der Saison getrennte Wege zu gehen. Der Ex-Profi war seit vergangenem Jahr Sportlicher Leiter im Nachwuchsbereich.

Patrick Ochs verabschiedet sich mit dem Regionalliga-Aufstieg der U-21-Mannschaft aus Frankfurt. Der Verein und der 39-Jährige haben sich einvernehmlich auf eine Trennung nach der Saison geeinigt. Der Ex-Eintracht-Profi war seit März 2022 als Sportlicher Leiter für die U-16- bis U-21-Teams des Bundesligisten zuständig, plante die Kader und übernahm das "Recruiting" im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ).

"Patrick hat mit seiner Arbeit und dem Aufbau des Kaders für die U 21 Anteil an der erfolgreichen Saison und dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", wird NLZ-Leiter Alexander Richter in der Pressemitteilung der Eintracht zitiert.

"Fordern und fördern"

Ochs ergänzt: "Gemeinsam haben wir viel Zeit in unsere Talente investiert, um sie bestmöglich auszubilden und frühzeitig bereits in die höheren Jahrgänge zu schieben, um sie zu fordern und zu fördern." Der ehemalige Bundesliga-Verteidiger sei der Eintracht für die Möglichkeit dankbar, sich unter solch professionellen Umständen in den zurückliegenden Monaten im NLZ weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte zu gehen.