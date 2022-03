Ex-Profi Marx spricht Klartext: "In beiden Teams stimmt es nicht"

Er kennt beide Klubs aus dem Effeff. Im kicker-Interview spricht Ex-Bundesliga-Profi Thorben Marx (40) über das Krisen-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), die Trainer Adi Hütter und Tayfun Korkut, Grüppchenbildung, Führungsfiguren und die Dauer-Unruhe in Berlin.

Sportlich passt gerade alles. Thorben Marx ist Co-Trainer des Berliner Landesligisten BFC Preussen, der als Tabellenführer auf Aufstiegskurs liegt. Sein Chef: Weltmeister Thomas Häßler. Für Häßler und Marx steht am Sonntag mit ihrem Verein das Top-Spiel gegen Verfolger TSV Mariendorf 1897 an.

Am Vorabend empfängt Gladbach Hertha.

Marx, der bei Hertha Zehlendorf und Hertha BSC fußballerisch groß wurde, bestritt für Hertha, Bielefeld und Gladbach insgesamt 255 Bundesliga-Spiele (elf Tore). 2015 beendete der frühere U-21-Nationalspieler seine Profi-Karriere, im Oktober 2020 zog der Vater zweier Töchter aus dem Westen der Republik zurück in den Berliner Süden.

kicker: Bei Gladbach fehlt am Samstag Trainer Adi Hütter wegen Corona, bei Hertha ist Trainer Tayfun Korkut angezählt. Beide Teams sind von der Rolle. Wer geht mit dem größeren Rucksack ins Spiel, Herr Marx?

Thorben Marx: Der Druck auf Hertha ist noch etwas größer. Die Rückrunde ist mit bisher zwei Punkten eine Katastrophe. Die Unruhe in Berlin ist groß. Hertha liegt zwei Punkte hinter Platz 15, von hinten hat sich der VfB Stuttgart rangeschoben. Hertha braucht jeden Punkt und das möglichst schnell. Gladbach hat auch jede Menge Baustellen, aber vier Punkte mehr und aus meiner Sicht auch deutlich mehr Qualität im Kader.

Hertha steht bei 58 Gegentoren, Gladbach bei 51. Ist die fehlende Balance das Hauptproblem bei beiden?

Definitiv! Beide Klubs haben in dieser Saison schon einige Klatschen kassiert. Und ein 0:5 oder 0:6 ist immer ein schlechtes Zeichen. Wenn sich eine Mannschaft abschlachten lässt, stimmt etwas nicht. Und das ist beiden nicht nur einmal passiert. In beiden Teams stimmt es nicht.

Haben beide Klubs die Dynamik der Krise und die Lage zu lange unterschätzt?

Es wirkt auf mich so, ja. Die Borussia hatte natürlich einen ganz anderen Anspruch, und der Kader gibt auch viel mehr her. Bei Hertha hat man den eigenen Kader überschätzt. Der ist schlecht zusammengestellt, da fehlt mir viel. Augsburg oder Bielefeld wussten vom ersten Tag an, worum es geht. Gladbach und Hertha nicht. Bei beiden Mannschaften habe ich das Gefühl, dass es Grüppchenbildung gibt. Das kann im Abstiegskampf ein K.-o.-Kriterium sein.

Ist 1998 in die Hertha-Jugend gekommen - und hat zwischen 2000 und 2006 für die Profis gespielt: Thorben Marx.

Warum bekommt Gladbach unter Hütter seit dem Sommer das Potenzial der Einzelspieler nicht auf den Platz?

Er hat viel probiert, aber weder ein System noch eine richtige Stammelf gefunden. Florian Neuhaus etwa hat vor Hütters Zeit super funktioniert, dann saß er plötzlich draußen.

Wie sehr fehlt Max Eberl als Fixpunkt im Gesamtgebilde?

Er fehlt extrem. Dass es sportlich auch mit ihm in letzter Zeit schlecht lief, ist klar. Aber Max Eberl hat eine besondere Form der Ansprache und immer sehr viel Ruhe ausgestrahlt. Ich habe ihn in meiner Zeit dort erlebt. Er war der Fixpunkt im Gladbacher Kosmos und ein ganz wichtiger Partner für die Trainer, die Spieler, für alle im Verein. Ich will denen, die jetzt da sind, das Bemühen und die Fähigkeiten nicht absprechen. Aber Eberl kannst du nicht ersetzen.

Hertha war beim 1:4 gegen Frankfurt am vergangenen Wochenende komplett neben der Spur, selbst die erfahrenen Spieler wie Derick Boyata, Marc-Oliver Kempf und Vladimir Darida waren völlig verunsichert. Wie wirkt die Mannschaft auf Sie?

Zu ruhig und fast leblos. Jeder hat mit sich zu tun.

Wie kriegt man mehr Leben und Reibung in dieses Team?

Tayfun Korkut hat es in dieser Woche mit einer anderen Ansprache versucht. Das kann ein Weg sein. Du musst neue Reize setzen. Auch Fredi Bobic hat die Spieler stärker in die Pflicht genommen.

Die Mannschaft ist hochgradig verunsichert. Hilft noch mehr Druck wirklich, um die Blockade zu lösen?

Klar ist das ein Spagat, aber du musst es in der Situation versuchen. Klar ist aber auch: Du wirst den Charakter einer Mannschaft im März nicht mehr verändern können. Hertha hat erfahrene Spieler, aber keine Anführer. Der Versuch mit Kevin-Prince Boateng hat nicht geklappt.

Borussia in Mönchengladbach zwischen 2009 und 2015 - etwa unter Trainer Lucien Favre: Thorben Marx. imago sportfotodienst

Korkut hat in zwölf Liga-Spielen nur neun Punkte geholt. Trotzdem hält Geschäftsführer Bobic an ihm fest. Macht das Sinn?

Entscheidend ist die Frage: Folgt die Mannschaft Tayfun Korkut? Wenn Fredi dieses Gefühl hat, und offenbar hat er es, dann macht es Sinn. Aber die Spiele werden weniger. Hertha ist in einer Situation, in der du dir schon sehr genau überlegen musst, wann der letzte sinnvolle Zeitpunkt ist, um mit einem neuen Impuls nochmal etwas zu bewegen und anders in die Köpfe der Spieler zu kommen.

Hertha hat vor einem Jahr mit Pal Dardai als Trainer eine ähnlich kritische Situation in einem Kraftakt gemeistert. War die damalige Mannschaft mit Matheus Cunha, Jhon Cordoba, Matteo Guendouzi, Dodi Lukebakio oder Sami Khedira stärker als die aktuelle?

In jedem Fall. Da steckte mehr individuelle Klasse im Kader. Cunha oder Lukebakio waren vielleicht keine einfachen Typen, aber sie konnten Spiele entscheiden, Cordoba genauso. Diese Jungs hat Hertha im Sommer nicht gleichwertig ersetzt. Stevan Jovetic ist ein Qualitätsspieler, aber hat öfter Blessuren. Von den anderen Neuen kommt zu wenig.

Bei Hertha hat in dieser Woche Sportdirektor Arne Friedrich vorzeitig hingeworfen. Wie sehr hat Sie das überrascht?

Nicht so sehr. Ich kenne Arne als Mitspieler. Er war schon immer konsequent. Als vor vier Wochen bekannt wurde, dass er nach der Saison geht, konnte man schon ahnen, dass er nicht komplett zufrieden war in der Konstellation mit Fredi. Nach außen ist das sicher nicht das beste Signal, aber wenn es nicht mehr geht, musst du es lassen. Alles andere hilft niemandem, auch dem Klub nicht.

Als gebürtiger Berliner ist Hertha noch ein bisschen tiefer in meinem Herzen. Thorben Marx

Hertha bekam 374 Millionen Euro von Investor Lars Windhorst und steckt das dritte Jahr in Folge im Abstiegskampf. Was war der Kardinalfehler?

Dass man viel Geld für falsche Spieler ausgegeben hat. Die haben nicht funktioniert, und das Teamgefüge ist kaputtgegangen. Lucas Tousart ist ein Beispiel dafür: Er ist ein solider Spieler, aber er macht nicht den Unterschied. 25 Millionen Euro Ablöse war er nie wert. Und von der Kategorie hat sich Hertha mindestens drei Spieler geleistet.

Welchen der beiden Klubs tragen Sie tiefer im Herzen?

In Mönchengladbach hatte ich tolle Jahre, natürlich hänge ich an der Borussia. Aber als gebürtiger Berliner und jemand, der bei Hertha groß wurde und dort den Sprung in die Bundesliga geschafft hat, ist Hertha noch ein bisschen tiefer in meinem Herzen.

Wer gewinnt am Samstag?

Nötiger hätte es Hertha. Ich sage trotzdem Gladbach - wegen der größeren Qualität.