Ex-Profi Lechleiter übernimmt im Ulmer NLZ

Robert Lechleiter ist der neue Sportliche Leiter im Nachwuchsleistungszentrum von Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball.

Wie die Ulmer auf ihrer Website melden, wird Lechleiter (43) zum 1. Februar im NLZ der Schwaben übernehmen. Der ehemalige Profi, der in seiner aktiven Zeit für die SpVgg Unterhaching, den FC Hansa Rostock und den VfR Aalen unter anderem 158 Spiele in der 2. Bundesliga und 86 Spiele in der 3. Liga bestritt, erhält bei seinem neuen Arbeitgeber einen Vertrag bis Sommer 2026.

Als Trainer arbeitete der UEFA-Pro-Lizenzinhaber nach seinem Karriereende 2015 zunächst beim TSV Aßling, anschließend in verschiedenen Funktionen bis Sommer 2022 bei der SpVgg Unterhaching.

Unsöld kümmert sich wieder um den Aufbau

Geschäftsführer Markus Thiele bezeichnet Lechleiter in der Verlautbarung der "Spatzen" als "Fachmann, der bei der SpVgg Unterhaching erfolgreich im Nachwuchs- und Profibereich gearbeitet hat. Ich kenne Robert noch als Spieler sehr gut und weiß, dass er sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Verein passt."

Für Lechleiter ist "der Nachwuchs ein wichtiger Bestandteil im Verein", die Entwicklung der Spieler stünden "an oberster Stelle".

Mitte November hatte Oliver Unsöld interimsweise die NLZ-Leitung in Ulm übernommen. Er wird weiterhin als Leiter des Aufbaubereichs für den Klub tätig sein.