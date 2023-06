Ex-Profi Herrmann wechselt bei Weiche Flensburg an die Seitenlinie

Patrick Herrmann hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Der Ex-Profi bleibt dem SC Weiche Flensburg allerdings in geänderter Rolle erhalten.

Mehr zur Regionalliga Nord News

Transfers

Wer am Donnerstag den Trainingsauftakt des SC Weiche Flensburg live vor Ort verfolgt hatte, musste zweimal hinsehen. Denn Routinier Patrick Herrmann betrat das Spielfeld nicht etwa im Trainingsoutfit, sondern in "Trainer-Rot". Damit war auch klar, dass der 35-jährige Ex-Profi, der für Darmstadt, Kiel, Osnabrück und Hannover über 250 Spiele in Liga eins bis drei bestritt, künftig seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird, den Flensburgern aber in neuer Rolle erhalten bleibt.

Der Rechtsverteidiger wird fortan das Trainerteam von Benjamin Eta unterstützen. Während er als Spieler ein "alter Hase" war, ist der Trainerjob freilich noch Neuland für ihn. Weshalb er trotz seiner im letzten Jahr bestandenen B-Lizenz sagt: "In der Trainerkarriere bin ich noch jung. Ich bin Weiche sehr dankbar, so einsteigen zu können." Zudem stellte Herrmann gleich klar: "Ich bin Co-Trainer. Es ist nicht geplant, dass ich spiele."

Viel Neues zu lernen

Mit dem Gedanken, seine Karriere zu beenden und in die Trainerwelt einzusteigen, habe er sich schon recht lange auseinandergesetzt, wie der gebürtige Berliner abseits der Trainingseinheit verriet. "Nach den Spielen taten die Knochen weh, im Winter etwas mehr, im Sommer etwas weniger. So hat sich das ergeben." Nun wolle er von Eta lernen, der ein richtig guter Trainer sei. Welche Ambitionen er längerfristig an der Seitenlinie hegt, wollte er noch nicht mitteilen. "Es geht jetzt darum, viel zu lernen. Da gibt es sehr viel Neues."

Geschäftsführer Christian Jürgensen bedauert die Entscheidung, dass Herrmann künftig nicht mehr selbst auf dem Platz helfen wird, sagt aber auch. "Es ist gewiss auch schade. 'Herrmi' hat gerade in der zweiten Halbserie bewiesen, dass er noch immer zuverlässig seine Leistung als Spieler bringen kann. Wir verlieren Einsatz und Erfahrung des Spielers. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit ihm als Co-Trainer auch viel gewinnen werden."