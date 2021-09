Ex-Profi Grauschopf schießt Donaustauf zum Sieg

Der SV Donaustauf unterstrich am Mittwochabend gegen Jahn Regensburg II seine Form. Der Sieg der Löwen-Reserve über den VfB Hallbergmoos fiel deutlich aus.

Er wurde vor der Saison hoch gehandelt, der SV Donaustauf, und inzwischen werden die Staufer ihren Ansprüchen auch gerecht. Am Mittwochabend gab es in einem Duell vom 10. Spieltag gegen Jahn Regensburg II den fünften Sieg in Folge. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit für die Elf von Neu-Trainer Richard Slezak, die Regensburger Youngster ließen den Hausherren in einer Partie auf Augenhöhe nicht viele Räume und spielten gefährlich nach vorne. Konsequent war so auch die Jahn-Führung nach rund 25 Minuten, Fischers Abstauber stellte die Anzeigentafel auf 0:1. Doch Idrizovic konnte nur wenig später nach einem Schnittstellenpass gekonnt egalisieren. Und noch vor der Pause trat dann Paul Grauschopf auf den Plan, nach einer Ecke markierte er das 2:1 für die Heimelf. Jener Grauschopf war es dann auch, der im zweiten Durchgang der Partie seinen Stempel aufdrückte. Zwar konnte zunächst Fischer mit seinem sehenswerten zweiten Treffer auf 2:2 stellen, erneut schlug Stauf aber schnell zurück und zog bis zum Ende der 90 Minuten auf 4:2 davon: Ex-Profi Grauschopf, erst zu Saisonbeginn von der SpVgg Unterhaching gekommen, schaltete erst nach einem Fehler von Regensburg-Keeper Böhm am schnellsten, war dann per Kopf nach einem Freistoß zur Stelle. So fuhr sein Team die nächsten drei Zähler ein und klettert hinter Hankofen-Hailing auf Rang zwei.

In einer Partie des 9. Spieltags geriet derweil der VfB Hallbergmoos bei der Löwen-Reserve unter die Räder - nach zuletzt fünf Unentschieden am Stück musste der VfB ein herbes 1:7 hinnehmen. Bis zur Pause allerdings hielt sich der Gast noch recht wacker, 1:2 lag man zurück, bis schnell nach Wiederanpfiff die Dämme brachen. Es war ein gebrauchter Tag auch für VfB-Keeper Kozel, der bei einigen Gegentoren unglücklich aussah. Mann des Spiels auf Seiten der Löwen war Valdrin Konjuhi, dem drei Treffer gelangen und der damit sein Torkonto in der laufenden Saison auf neun Treffer ausbaut. Die Löwen klettern mit diesem hochverdienten Dreier auf Rang vier.