Ex-Profi Fuchs und ein ehemaliger Nationalspieler: So geht's bei Hannover 96 II weiter

Nach der Beförderung von Christoph Dabrowski zu den Zweitliga-Profis hat sich die Regionalliga-Zweite von Hannover 96 neu und durchaus prominent aufgestellt.

Dank Thilo Töpkens Ausgleichstreffer 20 Minuten vor dem Ende zum 2:2 in Hildesheim hat sich die Zweite von Hannover 96 im Fernduell mit dem SSV Jeddeloh II einen Punkt gesichert - und damit jenen Gleichstand, der dank des besseren Torverhältnisses zum Start in der Aufstiegsrunde der Regionalliga Nord im Frühjahr berechtigt.

Ein erster kleiner Erfolg auch für Lars Fuchs. Der 39-Jährige hatte zuvor fest die U 17 in der Bundesliga gecoacht und war nach der Beförderung Christoph Dabrowskis zu den Profis in die U 23 nachgerückt. Dort kann sich nun eine Win-win-Situation ergeben: Der A-Lizenz-Inhaber mit dem Ziel Fußballlehrer, der Dabrowski in der Vergangenheit schon zwei Jahre unterstützt hatte, gilt als Trainertalent, das der Klub gerne fördern möchte, um, ähnlich wie es Konkurrenten vormachen, vielleicht eines Tages auf einen Cheftrainer aus den eigenen Reihen zurückgreifen zu können, wenn Bedarf besteht. Dabrowski und zuvor unter anderem auch Daniel Stendel (einst Jugendtrainer bei 96) gingen diesen Weg.

Auch Schulz will Fußballlehrer werden

Unterstützt werden soll Fuchs von Christian Schulz. Der 38-jährige frühere Nationalspieler (vier Länderspiele zwischen 2004 und 2010) hatte im Sommer 2021 seine aktive Karriere in Hannovers Reserve beendet und sich voll auf die eigene Weiterbildung, ebenfalls mit Ziel Fußballlehrer, konzentriert. "Wir wollen in der Akademie auch unsere Mitarbeiter entwickeln. Lars und Christian haben sich einen guten Ruf erworben, deshalb wird es zunächst bei dieser Konstellation bleiben", so 96-Sportdirektor Marcus Mann.

Für das bei den Spielern anerkannte Duo besteht somit eine gute Bewährungschance im Erwachsenenbereich. Gute Ergebnisse sollen sich dort einstellen, doch der ganz große Druck in Form von möglichen Abstiegssorgen ist nach dem Erreichen der Aufstiegsrunde nicht gegeben. Sollte sich der Klub im Sommer personell dennoch anders entscheiden, bliebe für Ex-Stürmer Fuchs, der selbst einst für Hannover II spielte und darüber hinaus für die niedersächsischen Rivalen Eintracht Braunschweig und den VfL Osnabrück zwischen 2003 und 2009 auch 60 Zweitligaspiele bestritt, mit der weiteren Betreuung eines Junioren-Bundesligateams bei 96 eine attraktive Option.

Weiterer Vorteil der jetzt gefundenen Lösung: Der Kontakt zwischen Fuchs und Dabrowski bleibt eng, was für den Weg junger Akademiespieler zu den Profis nur förderlich sein kann.