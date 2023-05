Ex-Profi Deco wohl neuer Sportdirektor bei Barça

Der FC Barcelona ist in diesem Jahr endlich wieder spanischer Meister geworden. Am Kader für die neue Saison wird dennoch schon gebastelt - zwei Personalplaner sollen feststehen.

Einst war er gemeinsam mit Ronaldinho und Lionel Messi eine der treibenden Kräfte im kreativen Bereich des Barcelona-Mittelfelds, nun kehrt der ehemalige Profi Deco (45) wohl zu Barça zurück. Ähnlich wie in seiner Zeit als Spieler (2004-2008) soll der in Brasilien geborene Ex-Nationalspieler Portugals für Erfolg sorgen.

Spanischer Meister ist der FC Barcelona diese Saison bereits geworden, genau wie Deco in seiner aktiven Zeit als Profi zweimal. Dem klammen Klub ist dies aber lange nicht genug, die Katalanen träumen vom Triumph in der Königsklasse - ein Wettbewerb, den Deco 2006 ebenfalls mit dem FCB gewann - statt als Spieler soll er nun als Sportdirektor für Erfolge sorgen.

Xavi wollte, dass Cruyff bleibt

Deco würde damit Jordi Cruyff (49) ablösen, der Niederländer hat seinen Abgang bereits bekanntgemacht. Zwar wollte Coach Xavi an Cruyff festhalten ("Ich habe Jordi gesagt, dass er bleiben soll. Die nächste Saison wird hart, wir werden ihn vermissen"), der Sohn von Legende Johan Cruyff aber bekam wohl vom Rest der Führungsebene nicht genug Rückendeckung.

Apropos Führungsebene: Fußballdirektor Mateu Alemany, dessen Abgang bereits so gut wie sicher war, bleibt nun doch in Barcelona - wieso genau, weiß niemand, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Alemany hatte Anfang Mai um eine Vertragsauflösung gebeten, der Klub darüber berichtet.

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Barça der größte Klub der Welt ist und ich hierher gehöre. Fußballdirektor Mateu Alemany

Nun bleibt der 60-Jährige, der sich mit Aston Villa einig gewesen sein soll, doch. Er sagt dazu: "Nach reiflichen persönlichen Überlegungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Barça der größte Klub der Welt ist und ich hierher gehöre." Zu seinem laufenden, nie aufgelösten Vertrag bis 2024 erklärte er kryptisch: "Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre hier bin."

Cruyffs Platz aber ist vakant, Deco wird diesen wohl einnehmen. Der 45-Jährige war bis dato als Spielerberater von Raphinha aufgetreten. Offiziell ist die Personalie noch nicht - Vizepräsident Rafa Yuste verkündete aber bereits am Samstag: "Leider verlässt uns Jordi Cruyff, aber es kommt Deco."

Dieser spielte übrigens nicht nur mit Ronaldinho, Messi oder Andres Iniesta in einem Erfolgsteam bei den Blaugrana: 2005 und 2006 war der gebürtige Brasilianer auch an der Seite des heutigen Trainers Xavi Meister geworden.