Ex-Profi Burghardt Vizepräsident im BDR

In seiner aktiven Zeit hat Marcus Burghardt den Klassiker Gent-Wevelgem einst gewonnen - und auch eine Tour-Etappe. Nun gehört er dem BDR-Vorstand an.

Ex-Profi Burghardt engagiert sich beim Bund Deutscher Radfahrer in Zukunft in der Verbandsarbeit. Der Tour-de-France-Etappensieger von 2008 und Gewinner des Klassikers Gent-Wevelgem von 2007 wurde bei der Bundeshauptversammlung in Gelsenkirchen in den Vorstand gewählt. Burghardt, der seine Karriere vor einem Jahr beendet hatte, soll sich als Vizepräsident Vertragssport um den Profibereich kümmern.

"Ich fördere schon seit Jahren den Nachwuchs in meinem alten Verein und würde mir wünschen, dass sich mehr ehemalige Sportler um junge Talente kümmern", sagte der 39-Jährige: "Außerdem müssten sich generell mehr Frauen in die Verbandsarbeit einbringen."

Scharping: "Jünger, weiblicher, digitaler"

Auch Präsident Rudolf Scharping, der dem BDR seit 2005 vorsitzt und nicht zur Wahl stand, appellierte an die Mitglieder: "Wir müssen uns insgesamt jünger, weiblicher und digitaler aufstellen. Wir müssen offener und - andernorts würde man sagen - kundenorientierter werden; wir müssen eine neue und bessere Balance finden zwischen dem Bewährten und Traditionellen mit neuen Chancen und Herausforderungen."