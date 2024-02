Ex-Präsident Fischer kündigt Teilnahme an Demonstrationen an

In einer Medienrunde im Anschluss an die Mitgliederversammlung warnte der scheidende Eintracht-Präsident Peter Fischer vor einer Entwicklung wie in der Weimarer Republik und positionierte sich deutlich gegen die rechtsradikalen Strömungen in Deutschland.

Bevor Fischer am Montagabend nach der Mitgliederversammlung in der Frankfurter Jahrhunderthalle zu den Feierlichkeiten aufbrach, rief er zum Kampf für die Demokratie auf. Als ihn der kicker nach einem Lebenswunsch fragte, den er sich während seiner 24-jährigen Amtszeit nicht erfüllen konnte, antwortete er zunächst mit einem Fischer-typischen lockeren Spruch. "Ich dachte immer noch, Jennifer Lopez würde mich heiraten. Aber diesen Lebenswunsch habe ich nicht exklusiv", scherzte der 67-Jährige. Selbstredend wünschte er sich Gesundheit für seine Familie und sich selbst.

"Wir erleben Weimar 2.0"

Dann aber wurde er sehr ernst - und deutlich in seiner Wortwahl. "Mein Lebenswunsch ist, dass diese Dreck-Nazi-Scheiße verschwindet, dass sie in der Luft explodieren, wo auch immer. Kotzt ihnen jeden Tag ins Gesicht", sagte Fischer. Er rief zum "Kampf für die Demokratie und Kampf für ein Miteinander in unserer Gesellschaft" auf. Das sei "elementar wichtig", denn: "Wir erleben Weimar 2.0." Fischer sieht dieselben Voraussetzungen gegeben und zählte auf: "Die Koalitionen, die nicht funktionieren. Weltwirtschaftskrise, Energiekrise, Corona, Krieg überall auf der Welt. Jeder ruft nach 50 oder 100 Milliarden. Und die Rentnerin, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat, muss mit 1120 Euro zurechtkommen."

Auch Fischer selbst will sich künftig politisch noch stärker engagieren. Ihm lägen bereits Einladungen verschiedener Organisationen vor. Auch an Demonstrationen wird er sich beteiligen: "Es gibt Tausende Demonstrationen, wo Millionen gute Bürger und Demokraten, intelligente Menschen, auf der Straße sind. Da heißt es auch immer, dass ich sprechen soll. Das ging in den letzten Wochen nicht, aber es kommen jetzt zwei oder drei Termine, da werde ich auf der Gasse sein."

Zugleich möchte er aber auch auf AG-Vorstandssprecher Axel Hellmann hören, der ihm in seiner Rede auf der Mitgliederversammlung riet: "Achte in Zukunft mehr auf dich, lerne loszulassen, und nimm dir mehr Zeit für dich." Ein verlängertes Wochenende in Lissabon ist bereits geplant. "Da ist das Wetter schon gut, und da schmeckt der Fisch. Raus hier aus der Frankfurter Blase, das ist schon in meinem Kopf", verriet der Frankfurter Ehrenpräsident. Auch wenn er es künftig etwas gemächlicher angehen lassen will, ein ruhiges, langweiliges Rentnerdasein erwartet den Lebemann Fischer wohl kaum. Dafür sorgt schon sein politischer Kampf, den er sich auf die Fahne schreibt.