Ex-ÖFB-Amateurkicker Varga trifft für Ungarn bei der EM

Barnabas Vargas kuriose Karriere ist um ein Highlight reicher. Der Offensivspieler, der bis 2020 noch in Österreich und hierzulande zum Teil im Amateurbereich gespielt hat, gelang beim EM-Auftakt der Ungarn ein Treffer gegen die Schweiz.

Vom österreichischen Amateurkicker zum EM-Torschützen Ungarns: Was für eine Reise für Barnabas Varga. Viele ehemalige Weggefährten bei diversen österreichischen Klubs werden sich am Samstagnachmittag die Stirn gerunzelt haben, als der Mittelstürmer gegen die Schweiz zum zwischenzeitlichen 1:2 getroffen und beinahe sogar den 2:2-Ausgleich erzielt hätte. Praktisch unvorstellbar, dass der 29-Jährige vor wenigen Jahren noch im heimischen Unterhaus gespielt hat.

Denn bis 2020 schnürte Varga seine Schuhe in Österreich. Von 2010 bis 2016 kickte er beim SV Eberau in Burgenland. Durch seine Trefferquote machte er sich im Amateurbereich einen Namen, wurde 2016 nach Mattersburg gelotst, wo er während seiner dreijährigen Zeit auch das eine oder andere Bundesliga-Spiel absolvieren durfte. Zwischen 2019 und 2020 machte Varga dann noch einen Abstecher zum SV Lafnitz, ehe er in seine ungarische Heimat zurückkehrte. Über Gyirmot SE und Paksi SE landete er im Juli 2023 dann bei Ferencvaros Budapest.

Bereits sechs Treffer für das Nationalteam

Seine Leistungen in seiner Heimat blieben nicht unbemerkt. Im Vorjahr feierte Varga dann auch sein Debüt im ungarischen Nationalteam und brachte es seither auf elf Länderspiele, in denen er satte sechs Treffer erzielen konnte.

Großartig freuen wird sich Varga über seinen ersten EM-Treffer aber wohl nicht, seine Ungarn mussten sich der Schweiz nach einer packenden Schlussphase mit 1:3 geschlagen geben. "In den ersten 45 Minuten sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen, wir haben sehr viele Fehler gemacht. Das darf man sich bei so einem Turnier nicht leisten", erklärte Varga nach der Auftaktniederlage.