Ex-NHL-Profi Rieder spielt nur einmal beim Deutschland Cup

Tobias Rieder gibt sich die Ehre, beim Deutschland Cup in seiner Heimatstadt steht der Ex-NHL-Profi im DEB-Kader. Spielen wird er allerdings nur gegen Dänemark.

Zeigt sich in Landshut, aber nur Kurz: Tobias Rieder. IMAGO/Bildbyran

Der Deutschland Cup geht 2023 erstmals in Landshut über die Bühne, für Tobias Rieder eine besondere Angelegenheit. Der Angreifer darf in seiner Heimatstadt auf das Eis, das er damals als 17-Jähriger Richtung Nordamerika verlassen hatte, nachdem er für den EV Landshut 51 Zweitliga-Spiele bestritten hatte.

Die Rückkehr von Rieder wird aber nur ein kurzes Gastspiel, denn der Landshuter wird nur bei einem der drei Spiele beim Deutschland Cup mitwirken. Der Lokalmatador kann nur im Auftaktspiel des Vierländerturniers am Donnerstag (19.45 Uhr) gegen Dänemark auf dem Eis stehen, wie Bundestrainer Harold Kreis am Dienstag erläuterte.

"Sein Klub möchte, dass er zeitig wieder zurück ist", gab der Coach die Erklärung, "dafür haben wir absolut Verständnis." Der 30-Jährige, der für die Arizona Coyotes, die Edmonton Oilers, die Calgary Flames und die Buffalo Sabres insgesamt 492 NHL-Spiele absolviert hat, muss nach dem Dänemark-Spiel zurück nach Schweden, wo er seit 2021 bei Växjö Lakers unter Vertrag steht.

Rieder ist nicht der einzige Akteur, auf den Kreis nicht uneingeschränkt zurückgreifen kann. Auch die Interessen anderer Vereine musste und wollte Kreis berücksichtigen. So werden die Spieler der Champions-League-Teilnehmer Red Bull München, ERC Ingolstadt und Adler Mannheim nach der Begegnung am Samstag (18 Uhr) mit Österreich nicht mehr zur Verfügung stehen und somit die letzte Partie am Sonntag (14.30 Uhr) gegen die Slowakei verpassen.

"Deshalb ist der Kader so groß", meinte Kreis, der insgesamt 29 Spieler für den Deutschland Cup nominiert hat.