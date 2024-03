Ex-Nationaltorhüterin Sabine Englert weiter in Dänemark

Auch wenn sie schon den Trainerstab von Österreich seit letztem Sommer verstärkt, wird die deutsche Torhüterin Sabine Englert ihre aktive Karriere noch nicht beenden.

Die 42-jährige Torhüterin Sabine Englert wird auch in der kommenden Spielzeit für den dänischen Erstligisten Aarhus United spielen, wo sie seit 2022 unter Vertrag steht. Der Klub hat mit 16 Punkten aus 25 Partien den Sprung in die Meisterrunde verpasst, muss nun in die Abstiegsrunde. Mit 144/4 Paraden und einer Fangquote von 31,4 % gehört Englert immer noch zu den Top-Torhüterin in einer der stärksten Frauenligen.

Nach der Jugend bei TuSPO Obernburg ging es für Sabine Englert über die TGS Walldorf zunächst zum TV Mainzlar, mit dem sie 2001 in einem denkwürdigen Pokalfinale nach Siebenmeterwerfen den DHB-Pokal gewann. In Leverkusen bildete sie dann unter anderem mit Clara Woltering ein Duo - und gewann nach dem DHB-Pokal 2002 dann 2005 mit den Werkselfen im Challenge Cup auch ihren ersten internationalen Titel.

2007 ging es für zwei Jahre zu Hypo, mit den Österreicherinnen gelang neben zwei Doublegewinnen auch der Vorstoß ins Finale der Champions League. 2009 ging es dann nach Midtjylland - 2018 hatte sich dieser in Herning-Ikast umbenannt.

In Dänemark sollte Englert drei Meisterschaften und vier Pokalsiege erringen. Zudem konnte sie 2011 im EHF-Cup und 2015 im Europapokal der Pokalsieger zwei weitere internationale Titel gewinnen. Größter Erfolg im DHB-Trikot war die Bronzemedaille bei der WM 2007 und die Olympiateilnahme 2008.