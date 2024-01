Ex-Nationalspieler übernimmt Traineramt in der vierten Liga

Der Ex-Nationalspieler Benjamin Herth übernimmt einen Trainerjob in der vierthöchsten deutschen Handball-Spielklasse. Der 38-Jährige wird schon am Samstag das erste Mal die Mannschaft in einem Punktspiel coachen.

Beim ersten Heimspiel in der Rückrunde der Handball-Bayernliga (vierte Liga), am Samstag (20. Januar um 18 Uhr) gegen den TSV Allach, steht ein neuer Coach für die Regensburg Adler an der Bande. Am Mittwoch hat der 38-jährige Ex-Nationalspieler Benjamin Herth das Traineramt von Kai-Uwe Pekrul übernommen. Über die genaue Vertragslänge machten die Regensburger keine Angaben.

Pekrul hat die Mannschaft über acht Jahre geformt, betreut und an die Bayernliga-Spitze geführt. Kai-Uwe Pekrul wird weiter für die Alder als Nachwuchs- und Talent-Scout tätig sein. Simon Dillinger, der Geschäftsführende Gesellschafter der Regensburg Adler GmbH, verspricht sich durch die Verpflichtung von Herth neue Impulse auf dem Spielfeld, im Training und im sportlichen Umfeld.

„Der erste Eindruck von der Mannschaft war sehr positiv, sowohl handballerisch als auch menschlich", sagt Benjamin Herth nach der ersten gemeinsamen Trainingseinheit am Mittwoch, „Ziel ist es, sich Woche für Woche besser kennenzulernen, um gezielt auf den guten Grundlagen aufzubauen."

Benjamin Herth ist Inhaber einer A-Trainerlizenz und hauptamtlich als Landestrainer Nord beim Bayerischen Handballverband beschäftigt. In 292 Bundesliga-Spielen hatte der ausgebildete Rückraum Mitte in elf Jahren für HBW Balingen-Weilstetten (sieben Spielzeiten), TBV Lemgo (zwei Jahre), TuS N-Lübbecke und SC DHfK Leipzig (je eine Saison) 1.022 Tore erzielt, davon 397 vom Sieben-Meter-Strich. Am 1. Dezember 2009 berief ihn der damalige Bundestrainer Heiner Brand zum Debüt in die Handball-Nationalmannschaft.