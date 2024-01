Ex-Nationalspieler Hadzhiev verlässt Jeddeloh schon wieder

Kamen Hadzhiev hat seinen Vertrag beim SSV Jeddeloh II auf eigenen Wunsch hin aufgelöst. Für den SSV absolvierte der Sommerzugang in der Hinrunde 16 Spiele und gehörte zum Stammpersonal. "Nun ist überraschend Schluss mit der Zusammenarbeit. Hadzhiev, der einen langfristigen Vertrag unterzeichnete, wird aus familiären Gründen den Weg zurück in die Heimat antreten", schreibt der Regionalligist. "Sportlich ist es für uns sehr schade. Besonders in der jetzigen Situation kam der Abgang sehr überraschend. Dennoch haben wir seinem Wunsch entsprochen und möchten ihm keine Steine in den Weg legen", sagt der Sportliche Leiter Olaf Blancke. Der 32-jährige einmalige Nationalspieler Bulgariens selbst spricht von "guten Monaten" in Jeddeloh II.