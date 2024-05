Ex-Nationalspieler Felix Danner kündigt Karriereende an

Am 24. Juli wird er 39 Jahre alt, nun hat der ehemalige Handball-Nationalspieler und derzeitige Kapitän des HBW Balingen-Weilstetten, Felix Danner, sein Karriereende angekündigt.

Wenn am 2. Juni in der Balinger SparkassenArena die Schlusssirene nach dem Spiel der "Gallier" gegen den Handball Sport Verein Hamburg ertönt, ist nicht nur das Spiel und die Handball-Saison 2023/24 offiziell beendet, es endet auch gleichzeitig eine große und erfolgreiche Karriere. Der Balinger Mannschaftskapitän und Ex-Nationalspieler Felix Danner wird nach diesem Spiel seine Handball-Schuhe an den berühmten Nagel hängen und seine Karriere als Profisportler beenden.

Mit den Worten: "Diese Saison wird meine letzte Saison als aktiver Handballer sein", teilte der Balinger Mannschaftskapitän Felix Danner mit, dass er für sich beschlossen hat, seine sportliche Karriere zu beenden. "Ich habe mich dazu entschlossen diesen Schritt zu gehen und bin dankbar, diese Entscheidung in einem gesunden körperlichen Zustand zu treffen. Mir fällt es natürlich nicht leicht", meinte Danner. Seine Reise in der "stärksten Liga der Welt" würde am 3. Juni 2024 nach 14 Jahren zu Ende gehen. Sein Fokus würde sich dann in Richtung Familie verschieben: "Ich freue mich darauf, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen und auf das, was danach kommt."

13 Jahre bei der MT

Für die MT Melsungen ging Felix Danner insgesamt 13 Jahre auf die Platte. Er erzielte für die Nordhessen in insgesamt 407 Pokal- und Ligaspielen über 750 Tore. Bei seiner Verabschiedung von der MT wurde ihm eine ganz besondere Ehre zuteil. "Es macht mich stolz, dass unter dem Dach der Rothenbach-Halle ein riesiges Foto von mir hängt", verweist der 38-jährige Kreisläufer darauf, dass sein Konterfei im Juni 2021 bei seiner Verabschiedung das erste Portrait war, das in der neuen MT Hall of Fame aufgehängt wurde.

Von Nordhessen verschlug es Felix Danner dann für ein Jahr nach Mittelhessen zur HSG Wetzlar, bevor er 2022 zum damaligen Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten wechselte. Er wurde direkt zum Kapitän ernannt und führte Balingen wieder auf direktem Weg zurück in die 1. Handball-Bundesliga.

1985 geboren in Freiburg führte der sportliche Weg von Felix Danner von seinem Heimatverein SV Kappel bereits in der C-Jugend zur SG Köndringen/Teningen und schaffte dort nach seiner Jugendzeit direkt den Sprung in die erste Mannschaft. Nach vier Jahren, in denen er sich als Kreisläufer in der Regionalliga, der heutigen 3. Liga, einen Namen gemacht hatte, wechselte er zunächst zur Spielgemeinschaft TV Willstätt/HR Ortenau in die 2. Handball-Bundesliga Süd.

18 Einsätze für das DHB-Team

Nach Insolvenz und Auflösung der Ortenauer Spielgemeinschaft wechselte der damals 24-Jährige nach Nordhessen zur MT Melsungen. Ein Wechsel mit Signalwirkung, denn Danner reifte dort nicht nur zu einem gestandenen Erstligaspieler heran, er schaffte auch den Sprung in die Nationalmannschaft. 2012 debütierte er unter dem damaligen Bundestrainer Martin Heuberger und brachte es auf insgesamt 18 Einsätze im Trikot des DHB-Teams.