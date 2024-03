Ex-Nationalspieler Doreth beendet Karriere

Bastian Doreth hat am Donnerstag sein nahendes Karriereende verkündet. Der ehemalige Basketball-Nationalspieler hört nach Saisonende bei den Nürnberg Falcons auf.

375 Spiele in der Basketball-Bundesliga, 96 Länderspiele für den Deutschen Basketball-Bund und einige Partien in der noch laufenden ProA-Saison - das reicht in den Augen von Bastian Doreth. Der 34-jährige Aufbauspieler wird seine Karriere zum Ende dieser Zweitliga-Spielzeit im Trikot der Nürnberg Falcons beenden. Dies teilte er am Donnerstag in einem Instagram-Beitrag der Falcons mit.

Doreth hört somit in seiner Heimatstadt auf, in die er nach Stationen bei Bayern München, Trier, Quakenbrück und zuletzt als BBL-Absteiger mit medi Bayreuth zurückgekehrt war. Mit ihm beendet auch Sebastian Schröder seine Karriere, das "Gesicht des Nürnberger Basketballs", wie es Geschäftsführer Ralph Junge formuliert. Der 35-Jährige hatte über 15 Jahre auf dem Flügel des NBC Akzente gesetzt, ob in der Halle am Berliner Platz, im Zelt am Flughafen, in dem nur sportlich, aber nicht wirtschaftlich der Aufstieg in die BBL gelang, oder in der neuen Kia-Metropol-Arena am Fernsehturm.

"Natürlich haben wir uns das sportlich anders vorgestellt"

Dort wollten die Freunde Doreth und Schröder eigentlich noch einmal den Sprung in die Play-offs schaffen, was den Mittelfranken jedoch nicht mehr gelingen wird. "Natürlich hätten wir uns das sportlich anders vorgestellt", sagte Doreth angesichts von nur zehn Siegen bei 17 Niederlagen. Vielmehr muss erst noch der Klassenerhalt geschafft werden.

Drei Gelegenheiten bekommen die fränkischen Basketballfans noch, Doreth und Schröder in Nürnberg zu verabschieden. Die letzte davon am 13. April gegen Bochum. Danach werden die beiden Korbjäger dem Nürnberger Basketball treu bleiben, den sie bereits jetzt im Jugendbereich fördern. Doreth arbeitet darüber hinaus bereits seit geraumer Zeit als TV-Experte im Basketball.