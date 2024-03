Ex-Nationalspieler Chrischa Hannawald wird Trainer in der Bezirksliga

Spektakuläre Trainerverpflichtung in der Handball-Bezirksliga: Der Ex-Nationalspieler Chrischa Hannawald wechselt in die achte Liga.

Chrischa Hannawald wird ab Sommer 2024 Trainer des TSB Ravensburg. "Mit der Verpflichtung von Chrischa Hannawald als Cheftrainer der aktiven Herren gelang der Abteilungsleitung um Florian Beck und Christian Dreps ein wirklicher Coup", schreibt der Verein stolz auf seiner Homepage. Das Team kämpft in der Bezirksliga Bodensee/Donau derzeit sogar um den Klassenerhalt. Aktuell steht Ravensburg auf dem vorletzten Platz.

"Die Mannschaft hat ein großes Potenzial und wir wollen uns in der Zukunft festigen, so dass wir mittelfristig den Blick nach oben richten können. Unser Vorstand hat tolle Visionen, die man versucht in allen Bereichen des Vereins umzusetzen, was mich in meiner Entscheidung sehr bestärkt hat. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit der Mannschaft", wird Hannawald zitiert.

Der ehemalige Torhüter Chrischa Hannawald spielte 19 Mal für die deutsche Handball-Nationalmannschaft. In der Handball-Bundesliga spielte Hannawald für den TV Eitra, GWD Minden, LTV Wuppertal, TuSEM Essen und den TV Großwallstadt. Nach der Saison 2007/08 beendete er seine Karriere und wechselte anschließend in den Marketingbereich des TV Großwallstadt.

In der Saison 2008/2009 kehrte er für einige Monate ins Tor des damaligen Zweitligisten Bergischer HC zurück, im Sommer 2009 wurde er Co-Trainer und Torwarttrainer beim BHC. Ende 2009 wurde Hannawald aufgrund der Verletzung von Johannes Bitter für einige Spiele vom HSV Hamburg als Torwart verpflichtet. Ende 2010 nahmen ihn die Rhein-Neckar Löwen als Ersatz für den verletzten Henning Fritz unter Vertrag.

Mit seiner kurzen Hose und seinem Mundschutz gehörte Chrischa Hannawald zu den bekanntesten Gesichtern der 1. Handball-Bundesliga.