Ex-MVP, Warriors-Herzstück und "Uncle Drew": Das sind die wichtigsten Free Agents 2023

Kurz vor dem Start der Free Agency wird in der NBA bereits fleißig über die Zukunft einiger Stars spekuliert. Die überraschende Trade-Forderung von James Harden hat den Markt nochmal gewaltig durcheinander gewirbelt - spannend wird es aber auch bei anderen Personalien.

Nach dem NBA Draft ist vor der Free Agency: In der Nacht auf Samstag beginnt ab 0 Uhr die Verhandlungsphase, in der vertragslose Spieler mit den 30 Teams aus der besten Basketballliga der Welt über neue Verträge sprechen dürfen.

Die Free-Agency-Klasse 2023 glänzt nicht durch spektakuläre Tiefe, dennoch sind einige prominente Namen auf dem Markt zu haben. Der kicker beleuchtet die wichtigsten Akteure.

James Harden (Guard, 33 Jahre - zuletzt Philadelphia 76ers)

Gut 24 Stunden vor dem offiziellen Start der Free Agency sorgte "The Beard" für die erste Überraschung. Eigentlich galten zwei Optionen als am wahrscheinlichsten: Schon seit Weihnachten kursierten Gerüchte, der MVP von 2018 und zehnmalige All-Star liebäugele mit einer Rückkehr zu den Houston Rockets, für die er zwischen 2012 und seinem erzwungenen Trade im Januar 2021 auflief und seine besten Jahre hatte.

Zuletzt aber waren diese Spekulationen etwas abgekühlt und die meisten der NBA-Insider gingen von einem Verbleib bei den Sixers aus. Harden, so die Gerüchte, würde seine Spieleroption für die kommende Saison in Höhe von 35,6 Millionen Dollar ablehnen und als Free Agent langfristig bei den Sixers unterschreiben, um an der Seite von MVP Joel Embiid nach dem Titel zu jagen.

Nun kommt alles anders. Der Guard hat doch seine Option gezogen und seinen Vertrag damit um ein Jahr verlängert - aber nicht aus einer Treue zu Philadelphia heraus, sondern um sofort getradet zu werden. Der 33-Jährige wird damit zu seinem vierten Team in drei Jahren wechseln und 2024 Free Agent werden. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei seinem neuen Team ist nicht möglich.

Ein möglicher Grund für diese Kehrtwende: Die Teams mit Flexibilität unter der Gehaltsobergrenze, also diejenigen, die Harden in diesem Sommer einen lukrativen Vertrag anbieten können, hegen eher keine kurzfristigen Championship-Ambitionen - wie zum Beispiel die Rockets. Via Trade könnte er aber nun zu einem Titelanwärter wechseln. Die Clippers sollen Interesse bekundet haben, laut "The Athletic" würde der gebürtige Angelino einen Trade zum Team von Kawhi Leonard und Co. präferieren. Auch die Knicks oder Heat werden mit Harden in Verbindung gebracht.

Womöglich könnte es schnell gehen mit einem Harden-Trade. Denn sobald in New York die Uhren auf Mitternacht und damit den 1. Juli umstellen, tritt ein neuer Tarifvertrag in Kraft, der einen solchen Blockbuster-Deal für die Teams über dem Salary Cap schwieriger macht. Die meisten Interessenten werden versuchen, noch am Freitag einen Deal unter Dach und Fach zu bringen.

Damit endet also erneut die Zusammenarbeit mit Sixers-Boss Daryl Morey, der Harden einst schon nach Houston geholt hatte. Offenbar gefielen Harden die Aussichten nicht, dass Philly ihm in der Free Agency nicht den unter den Salary-Cap-Regeln maximal möglichen Vertrag (vier Jahre, 213 Millionen Dollar) anbieten wollte.

Harden ist zwar weiterhin ein starker Playmaker - niemand verteilte in der Regular Season 2022/23 mehr Assists als er (10,7), dazu markierte er 21 Punkte pro Spiel -, doch sein Alter in Verbindung mit einigen Blessuren in den vergangenen Jahren sowie seine mittlerweile gut dokumentierte Schwäche in den Play-offs dürften Philly davon abgehalten haben.

Für Morey geht es nun darum, ein möglichst gutes Trade-Paket zu schnüren, um gleichzeitig Embiid glücklich zu halten und ein neues Team zusammenzustellen, das um den Titel mitspielen kann. Der Start der Free Agency ist dadurch um einiges spannender geworden.

Kyrie Irving (Guard, 31 - zuletzt Dallas Mavericks)

Der vergangene Sommer hallt in Dallas immer noch nach, die Mavericks haben aber offenbar ihre Lehren daraus gezogen. "Wir wollen ihn [Kyrie Irving] wieder unter Vertrag nehmen und hoffentlich will er zurückkommen", stellte Teambesitzer Mark Cuban vergangene Woche klar, als er bei einem Radiosender zu Gast war. "Ich werde uns nicht mehr handicapen. Ich habe meine Lektion gelernt."

Damit spielte Cuban auf den Abgang von Point Guard Jalen Brunson 2022 an, der von den New York Knicks mehr Geld geboten bekam und in den Big Apple umzog. Ähnliches soll mit Irving, der erst im Februar per Trade aus Brooklyn nach Texas kam, nicht passieren.

Auch kommende Saison noch Partner in Dallas? Kyrie Irving (r.) und Luka Doncic. IMAGO/USA TODAY Network

Allerdings scheint die Konkurrenz im Werben um den achtmaligen All-Star ohnehin überschaubar zu sein, das berichtete zuletzt der gut vernetzte NBA-Journalist Marc Stein. Zwar wird es offenbar ein Treffen mit den Phoenix Suns geben, die den Point Guard mit dessen alten Nets-Kumpel Kevin Durant wiedervereinen wollen - doch die Franchise kann ihn nur per Sign-and-Trade holen, was zusätzliche Einschränkungen bei der Verpflichtung weiterer Spieler mit sich bringen würde. Diese Option ist also eher unrealistisch.

Irving hat den Ruf weg, eine schwierige Persönlichkeit zu sein. Mehrfach sorgte er bei seinen Ex-Teams für Wirbel innerhalb der Kabine, in der abgelaufenen Saison wurde er von den Nets zudem suspendiert, nachdem er auf Twitter einen Link zu einem Film mit antisemitischen Inhalten teilte und sich zunächst nicht klar von Antisemitismus distanzierte.

Rein sportlich gesehen ist "Uncle Drew" aber auch mit 31 Jahren ein extrem wertvoller Spieler. Seit seinem Trade nach Dallas legte er in 20 Spielen im Schnitt 27 Punkte und sechs Assists auf - trotzdem verpassten die Mavs die Postseason.

Dallas scheint gewillt, es mit Irving als Co-Star von Luka Doncic nochmal zu versuchen - zumal die Franchise in dem Kyrie-Trade einen zukünftigen Erstrundenpick sowie in Person von Dorian Finney-Smith einen wertvollen Rollenspieler abgab. Dieses Investment soll nicht verschenkt werden, indem man Irving nun verliert. Das maximale Angebot beläuft sich auf fünf Jahre und 272 Millionen Dollar, auch in diesem Fall werden die Mavs aber wohl einen kürzeren Vertrag mit weniger garantiertem Gehalt anstreben. Für den Maximalvertrag ist das Risiko mit Irving dann doch zu groß.

Draymond Green (Forward, 33 - zuletzt Golden State Warriors)

Viermal in den vergangenen neun Spielzeiten gewann Golden State mit dem Kern um Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green die Championship - im Idealfall soll noch ein weiterer Ring hinzukommen. Der Trade von Youngster Jordan Poole für den alternden "Point God" Chris Paul zeigte, dass die Warriors kurzfristig ihr Championship-Fenster weiterhin geöffnet sehen. Daher wollen die Dubs Green unbedingt halten.

Der Forward ist das Herzstück der Warriors-Defense und entsprechend wichtig für das Team - auch wenn seine offensive Produktion mehr als überschaubar ist. Auch Rivalen wie die Sacramento Kings, die am Draft-Abend dank eines Trades zusätzlichen Platz unter der Gehaltsobergrenze geschaffen haben, die Mavs oder die Los Angeles Lakers sollen an Green interessiert sein.

Wenn Draymond nicht zurückkommt, dann sind wir kein Championship-Team. Warriors-Coach Steve Kerr

Am wahrscheinlichsten ist dennoch ein Verbleib in San Francisco. Green hat seine Spieleroption in Höhe von 27,6 Millionen Dollar für die kommende Spielzeit abgelehnt, er wird wohl einen neuen Vertrag mit einem leicht reduzierten Jahresgehalt, dafür mit Garantien über drei oder vier Jahre erhalten. "Wenn Draymond nicht zurückkommt, dann sind wir kein Championship-Team", machte Head Coach Steve Kerr die Bedeutung des ehemaligen Defensive Player of the Year kurz nach Saisonende deutlich.

Fred VanVleet (Guard, 29 - zuletzt Toronto Raptors)

Nun zu einem, der offenbar auch einen Tapetenwechsel anstrebt: Kurz nachdem Fred VanVleet seine Spieleroption in Höhe von 22,8 Millionen Dollar abgelehnt hatte, machten nämlich Gerüchte die Runde, dass sein Abgang aus Toronto wahrscheinlich ist.

Die Raptors haben Medienberichten zufolge die Hoffnungen auf eine Verlängerung mit dem All-Star von 2022 und Champion von 2019 noch nicht aufgegeben. VanVleet soll ein Jahressalär von über 30 Millionen Dollar anstreben, Interessenten wird es genug geben. Vergangene Saison glänzte er mit 19,3 Punkten und 7,2 Assists pro Partie, wenn auch bei nur durchschnittlicher Effizienz.

So sollen unter anderem die Rockets um deren neuen Head Coach Ime Udoka ein Auge auf FVV geworfen haben. Houston will in der Free Agency einen erfahrenen Point Guard an Land ziehen, der die jungen Wilden um Jalen Green oder Nummer-4-Pick Amen Thompson anleiten soll. Auch einige Titelanwärter sollen einen Sign-and-Trade-Deal anpeilen, in dem Toronto zumindest noch ein paar Assets abgreifen könnte. VanVleet wird wohl eine der spannendsten Personalien auf dem Markt.

Unter dem Radar: Bruce Brown (Guard, 26 - zuletzt Denver Nuggets)

Eines der wahrscheinlich besten Signings des vergangenen Sommers ist wieder auf dem Markt: Bruce Brown verdiente in der abgelaufenen Saison "nur" 6,5 Millionen Dollar bei den Nuggets, war aber ein wichtiger Rollenspieler beim Champion. Nun lehnte er eine Spieleroption (7,7 Millionen Dollar) ab, um einen lukrativeren Vertrag zu unterschreiben.

Die Nuggets können ihm allerdings nicht mehr als diese 7,7 Millionen Dollar bieten, erst 2024 könnte er für mehr Geld verlängern - von daher droht Denver ein wichtiges Puzzlestück des Meisterkaders zu verlieren. Bei der Championship-Parade erklärte Brown zwar, dass er in Denver bleiben möchte, doch kann er den Angeboten der Konkurrenz widerstehen? Den offensiv wie defensiv vielseitigen Guard mit einem verbesserten Dreier werden viele Teams auf dem Radar haben.

Free Agency: Weitere prominente Namen im Schnelldurchlauf

Noch ein ehemaliger MVP ist auf dem Markt frei verfügbar - der hat allerdings seine besten Zeiten schon hinter sich. Nach einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte im Trikot der Los Angeles Lakers hat Russell Westbrook bei den L.A. Clippers im Saisonendspurt einige gute Ansätze gezeigt. Noch immer bringt er viel Energie und Drives zum Korb, doch seine Schwächen beim Wurf und in der Defense sowie seine Turnover-Anfälligkeit mindern seinen Wert deutlich. Das Interesse am 34-Jährigen wird überschaubar sein, gut möglich, dass er für geringes Geld bei den Clippers bleibt.

Seine besten Jahre hat er hinter sich: Russell Westbrook. Getty Images

Die Bucks wollen auch in der kommenden Saison um die Meisterschaft spielen, dafür sollten sie mit Khris Middleton verlängern, der eine Spieleroption über 40,4 Millionen Dollar ablehnte. Von einem solchen Jahresgehalt wird sich der 31 Jahre alte Forward verabschieden müssen, vor allem nach seinen Verletzungsproblemen in der abgelaufenen Saison. Wahrscheinlich ist eine langfristige Verlängerung in Milwaukee zu geringeren Bezügen.

Auch Center Brook Lopez war mit seiner Defense und seinen Fähigkeiten, als Schütze das Feld breit zu machen, in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Bucks - auch er ist Free Agent. Trotz seiner bereits 35 Jahre werden die Bucks ihn unbedingt zurückholen wollen, da sie ihn auf dem freien Markt aufgrund der eingeschränkten finanziellen Situation nur schwer ersetzen könnten.

Zu den weiteren spannenden Namen gehören die Flügelspieler Kyle Kuzma (27, zuletzt Washington Wizards) oder Jerami Grant (29, zuletzt Trail Blazers). Vom Markt sind derweil Harrison Barnes, der eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei den Sacramento Kings für drei Jahre und 54 Millionen Dollar unterschrieb, und Josh Hart (28), der etwas überraschend seine Spieleroption für ein weiteres Jahr bei den New York Knicks zog.

Mit guten Play-off-Auftritten hat sich zudem Guard Austin Reaves ins Rampenlicht gespielt (knapp 17 Punkte und 5 Assists im Schnitt), die Lakers werden wohl tief in die Tasche greifen müssen, um den 25-Jährigen zu halten. Reaves wird mehrere Interessenten haben - die Lakers können bei dem Restricted Free Agent immerhin mit allen Angeboten gleichziehen, um den Guard zu halten.

Die Deutschen und Österreicher in der Free Agency

Aus deutscher Sicht werden die kommenden Wochen ebenfalls spannend, Dennis Schröder und Moritz Wagner gehen als Free Agents in den Sommer. Nationalmannschaftskapitän Schröder zeigte sich Anfang Juni gegenüber der dpa zuversichtlich, gute Angebote zu bekommen: "Was ich weiß: Dass viele Teams mich gerne haben wollen. Das ist immer ein sehr gutes Gefühl, in der besten Liga sein zu dürfen, egal, was du für einen Vertrag hast, egal, welche Umstände."

Am wichtigsten sei ihm der persönliche Wohlfühlfaktor und "dass ich in eine Organisation komme, wo ich ich selber sein kann, so wie ich es halt auch hier in L.A. konnte". In der abgelaufenen Saison zeigte der Lakers-Guard Licht und Schatten, pro Partie kam er auf 12,6 Punkte und 4,5 Assists. Vermutlich wird er nicht zu den ersten Spielern gehören, die über die Ladentheke gehen, sondern erst nach ein paar Tagen seine Optionen abklopfen. Die Lakers sollen an einer Weiterbeschäftigung interessiert sein.

Auch Wagner geht in eine ungewisse Zukunft, er zeigte in der vergangenen Saison nach der Rückkehr von einer Fußverletzung aber gute Leistungen bei den Orlando Magic (10,5 Punkte und 4,5 Rebounds im Schnitt). Nicht auszuschließen, dass er als Backup nach Orlando zurückkehrt, mehr als ein Minimalvertrag wird für den 26-Jährigen aber wohl nicht drin sein.

Dafür darf sich Jakob Pöltl auf einen Zahltag freuen. Der Wiener wusste bei den Spurs und nach seinem Trade im Februar auch bei den Raptors zu überzeugen (12,5/9,1). Ein klassischer Center wie Pöltl ist in der modernen NBA nicht mehr so gefragt wie früher, dennoch sollte der 27-Jährige als eine der besten Versionen dieses klassischen Centers ligaweit Interessenten anlocken. Die Raptors würden gerne mit ihm verlängern.

Teams mit Cap Space: Der große Wurf der Rockets?

Um in der Free Agency aktiv zu werden, benötigen die Teams natürlich auch Cap Space, also Spielraum unter der Gehaltsobergrenze, um die Aktiven mit lukrativen Verträgen anzulocken. Wer in der finanziellen Flexibilität eingeschränkt ist, also schon jetzt über der Gehaltsobergrenze liegt, kann Neuzugänge nur unter bestimmten Ausnahmeregelungen und dadurch zu fest verankerten, meist im Vergleich relativ niedrigen Beträgen verpflichten.

Es gibt aber auch die Teams, die sich auf dem Markt austoben können. Zum Beispiel die Houston Rockets, die mit über 60 Millionen Dollar am meisten Platz unter dem Salary Cap haben. Die Texaner könnten viele Konkurrenten einfach überbieten - allerdings sind die sportlichen Aussichten beim ligaweit drittschlechtesten Team der Vorsaison begrenzt.

Auch die Orlando Magic könnten ein interessanter Player im Free-Agency-Poker werden, sie könnten sich bis zu 30 Millionen Dollar an Cap Space generieren. In Person von Franz Wagner oder Paolo Banchero sind junge Talente mit viel Potenzial vorhanden, das zeigten die Magic auch 2022/23. Ein Veteran soll nun helfen, die Play-offs anzugreifen. Auch die Magic werden mit VanVleet in Verbindung gebracht.

Daneben werden auch die San Antonio Spurs um das neue Top-Talent Victor Wembanyama, die Utah Jazz, die Detroit Pistons oder die Oklahoma City Thunder als Cap-Space-Teams einiges an Spielraum unter der Gehaltsobergrenze haben, um sich zu verstärken. Eine interessante Rolle werden auch die Kings einnehmen. Auch nach der Verlängerung mit Barnes haben sie noch etwa 18 Millionen Dollar Cap Space für den Sommer. Der Drittplatzierte der Western Conference will wohl in der Free Agency oder per Blockbuster-Trade nachlegen.