Ex-MVP Bryant hält dem MBC die Treue - Auch Seric nach Heidelberg

Die munteren Wechselspielchen innerhalb der BBL gehen weiter. Gleich mehrere Vereine machten Neuzugänge offiziell: mal mehr, mal weniger überraschend.

Der Kader des Syntaincs MBC für die kommende Spielzeit in der Basketball-Bundesliga nimmt weiter Formen an: Ex-BBL-MVP John Bryant verlängerte seinen Vertrag erneut - und gleich um zwei Jahre bis zum Sommer 2026. Erfüllt der Deutsch-Amerikaner diesen, wäre er bereits 39 Jahre alt. In der vergangenen Saison legte Bryant noch solide 8,4 Punkte und 4,5 Rebounds für den MBC auf.

Der ehemalige Ulmer, Münchner und Gießener wird mit dem Letten Janis Gailitis in der kommenden Spielzeit einen neuen Trainer haben, und auch weitere neue Teammitglieder stehen neben den bereits verkündeten Neuzugängen und Vertragsverlängerungen bereits fest: So bringt Ex-Nationalspieler Akeem Vargas, dessen Wechsel aus Heidelberg die Weißenfelser kürzlich eintüteten, ähnlich viel Erfahrung mit wie Bryant. Bislang absolvierte der Defensivspezialist stolze 396 BBL-Spiele.

Noch keine Erfahrung im Oberhaus kann Daniel Zdradevski vorweisen, den die Wölfe von Zweitligaabsteiger Bochum verpflichteten. Der 23-jährige Power Forward soll die Big-Men-Riege in Weißenfels erweitern und dürfte sich in der Rotation hinter Bryant und Co. einreihen. Auf den Flügelpositionen soll künftig Spencer Reaves mehr Firepower von außen einbringen. Den wurfstarken Shooting Guard zieht es von Viertelfinalist Vechta nach Sachsen-Anhalt, wo er einen Einjahresvertrag unterschrieb.

Seric folgt Ersek und Jansson - Blecks Ziel steht fest

Doch auch weitere BBL-Teams arbeiten mit Hochdruck an ihrem Kader für die neue Saison: So machten die MLP Academics Heidelberg, die vorher bereits Trainer Danny Jansson und Flügel Erol Ersek von Absteiger Tübingen holten, nun die nächste Verpflichtung offiziell. Mit Mateo Seric schließt sich der nächste Ex-Tiger den Heidelbergern an. Der Power Forward konnte in der abgelaufenen Saison mit 11,7 Zählern und 4,1 Rebounds pro Spiel trotz des Abstiegs auf ganzer Ebene überzeugen.

Auch Fabian Bleck stieg mit seinen Crailsheimern vor wenigen Wochen ab. Nachdem zunächst noch nicht bekannt war, zu welchem ehemaligen Ligakonkurrenten es den Merlins-Kapitän zieht, steht sein neuer Verein nun fest: Bei Halbfinalist Würzburg Baskets unterschreibt der erfahrene Power Forward einen Zweijahresvertrag und soll mit seiner Routine Felix Hoffmann ersetzen, der seine Karriere kürzlich beendete.

WoBo zurück in Ludwigsburg - auch ein Tischler-Zwilling kommt

Und auch in Ludwigsburg gibt es zwei Neuzugänge, wie der neue, alte Trainer John Patrick bei seiner Antritts-Pressekonferenz verkündete: Mit dem defensivstarken Nationalspieler Jonas Wohlfarth-Bottermann kehrt ein erfahrener Center nach zwei Jahren in Hamburg zurück nach Schwaben - zudem kommt mit dem 23-jährigen Nicholas Tischler aus Braunschweig ein weiterer starker Verteidiger, der ebenfalls ideal zum Ludwigsburger Spielstil passt.

Der Abgang von Deion Hammond stand dagegen bereits länger fest. Nun ist auch klar, wohin es ihn zieht: Der Guard verlässt die Riesen gen Göttingen, die mit dem Dänen Noah Churchill Sörensen, der vom dänischen Spitzenteam Bakken Bears kommt und einen Zweijahresvertrag unterschrieb, noch einen weiteren Spieler für die kleinen Positionen präsentierten.