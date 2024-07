Ex-Metzingerin Dagmara Nocun spielt künftig Champions League

Nach dem Abschied aus der Bundesliga ist der neue Klub von Dagmara Nocun bekannt. Die Polin spielt künftig mit einem rumänischen Klub in der EHF Champions League.

Dagmara Nocun spielt kommende Saison in der Champions League IMAGO/Eibner

Dagmara Nocun hat ihre Wurzeln bei SMS Gliwice und SMS Plock und spielte viele Jahre für den MKS Lublin, wo sie zweimal die polnische Meisterschaft und einmal den Pokalsieg. Für eine Saison (2015/16) war sie an MKS Olimpia-Beskid Nowy Sacz ausgeliehen. 2021 heuerte sie bei der TuS Metzingen an, konnte in diesem Jahr den DHB-Pokal gewinnen und wird künftig für den CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud spielen.

Der rumänische Ligadritte hat in den letzten Tagen auch weitere Transfers bekanntgegeben. Von CS Minaur Baia Mare kommt mit Eva Kerekes eine weitere Spielerin für die linke Außenbahn neben Nocun. Die Russin Valeriia Kirdiasheva kommt nach einer Vertragsauflösung bei Buducnost Podgorica als neue Spielmacherin.

Den linken Rückraum soll mit Danila Patricia So-Delgado Pinto (CBM Elche) die beste Spielerin der vergangenen Saison in der spanischen Liga verstärken. Am Kreis setzt man künftig auf Yaroslava Burlachenko (CS Minaur Baia Mare).