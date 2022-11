Ex-Mainzer Szalai streitet wieder um seine Zukunft

Im Februar löste Adam Szalai seinen Vertrag bei Mainz 05 auf, wo er kein Stammspieler mehr war, um zum FC Basel zu wechseln. Dort war er einige Wochen lang vom Training suspendiert, wogegen er jetzt mit Erfolg klagte - da war doch mal was?

Im Herbst 2020 geriet Szalai beim 1. FSV Mainz 05 mit Trainer Armin Beierlorzer aneinander. Der ungarische Nationalspieler soll sich über mangelnde Trainingsqualität beschwert haben. Die genaue Wortwahl ist nicht überliefert, Freundlichkeiten wurden eher nicht ausgetauscht. Daraufhin wurde Szalai vom Training suspendiert, weswegen schließlich die gesamte Mannschaft in den Streik trat. Das folgende Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart endete 1:4 - zu Beginn der darauffolgenden Woche war Beierlorzer Geschichte am Bruchweg. Schon damals hatte Szalai mit rechtlichen Schritten gegen das Einzeltraining gedroht. Eine Woche nach der Beierlorzer-Trennung trainierte Szalai wieder mit der FSV-Elf.

Die aktuelle Situation in Basel erinnert an damals. Das Zerwürfnis beim FCB hängt wohl damit zusammen, dass Trainer Alex Frei im Sturmzentrum nur noch mit Andi Zeqiri, Jean-Kevin Augustin und dem aus Dortmund geholten Bradley Fink plant, weitere Angreifer in der Hinterhand hat. Szalai bestritt in dieser Saison lediglich fünf Ligaspiele. Konkrete Gründe für die Suspendierung vom Training nannte der Schweizer Traditionsverein nicht. Am 10. November entschied das Zivilgericht Basel, dass die Maßnahme unrechtmäßig ist. "Ich freue mich, dass ich ab 14. November 2022 wieder in das Mannschaftstraining der ersten Mannschaft des FC Basel einsteigen kann", schrieb der Spieler bei Instagram.

Nicht mehr länger Nationalspieler

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass Szalai in Basel nicht mehr viele Spiele machen wird, weshalb ein Vereinswechsel zur Debatte steht. Mit 34 Jahren hat der ungarische Stürmer zwar kürzlich seine Nationalmannschaftskarriere beendet, fühlt sich aber fit genug, um über die Saison hinaus Klubfußball zu spielen. Sein Management sondiert auch die Möglichkeiten in der Bundesliga, wo einige Klubs nach Stürmern Ausschau halten.

Adam ist immer herzlich willkommen in Mainz, aber wir hatten null Komma null Kontakt. Christian Heidel (Sportvorstand Mainz 05)

Darunter ist Mainz 05. Kann Szalai am Bruchweg zum dritten Mal nach 2010 und 2019 ein Thema werden? "Wenn ich jetzt sagen würde, um Gottes Willen, bringt Adam mich um", sagt Christian Heidel und lacht laut. "Ich finde es sehr schade, dass es in Basel anscheinend nicht lange gut funktioniert hat. Adam ist immer herzlich willkommen in Mainz, aber wir hatten null Komma null Kontakt, um ihn wieder hierher zu holen. Es war damals seine Entscheidung, die wir verstanden und mitgetragen haben. Über eine Rückholaktion haben wir uns bisher keine Gedanken gemacht", so der Sportvorstand weiter.