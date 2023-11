Ex-Löwe Karger findet unter "Tablet-Trainer" Mölders zu alter Stärke

Bei den Münchener Löwen war Nico Karger einer der gefeierten Aufstiegshelden im Jahr 2018 - sein einstiger Sturmpartner ist nun sein Trainer: Unter der Regie von "Tablet-Trainer" Sascha Mölders spielt - und trifft - er beim TSV Landsberg.

In der Spielzeit 2017/18 schossen Karger und Mölders die Löwen zurück in die dritte Liga. imago/ActionPictures

Nico Karger kennt vermutlich jeder Fan der jüngeren Geschichte des TSV 1860 München: Als Eigengewächs und Aufstiegsheld im Jahr 2018. Mittlerweile kickt der 30-Jährige in der fünftklassigen Bayernliga für den TSV Landsberg. Und auch dieser Verein wird jedem "Sechzger"-Fan vermutlich ein Begriff sein, denn dort trainiert und spielt der ehemalige Publikumsliebling der Löwen, Sascha Mölders.

Der TSV Landsberg absolviert derzeit eine gute Saison in der Bayernliga Süd. Als Tabellenzweiter ist der von vielen als Aufstiegsfavorit gehandelte TSV bei einem Spiel weniger punktgleich mit Spitzenreiter Schwaben Augsburg. Druck, in dieser Spielzeit in die Regionalliga aufzusteigen, macht sich Karger aber nicht: "Natürlich wollen wir gerne hoch, aber das ist eher weniger Thema in der Mannschaft. Druck hatte ich bei 1860 früher, das jetzt ist nichts im Vergleich zu den Erwartungen damals."

Aufstieg als Highlight

Denn begonnen hat für den gebürtigen Kronacher alles in der Jugend der blauen Münchner. In seiner Vita stehen nach Erhalt seines Profivertrags 92 Spiele (darunter zwölf Zweitliga-Einsätze) für den TSV 1860 München. Auch nach dem Absturz in die Regionalliga im Sommer 2017 wegen der fehlenden Lizenz blieb der vielseitige Stürmer dem Verein treu, trug mit 32 Einsätzen und 14 Toren als linker Mittelfeldspieler maßgeblich zur Meisterschaft 2018 und dem Aufstieg in die dritte Liga bei.

Die Aufstiegsspiele gegen Saarbrücken habe ich immer noch auf meinem Handy gespeichert. Nico Karger (30) zu seinem Karrierehöhepunkt

"Das war mein absolutes Karrierehighlight, das wird immer hängen bleiben bei mir. Auch wenn der Druck damals im Verein so hoch war, dass wir aufsteigen müssen, war es der schönste Moment meiner Fußballerkarriere", erzählt Karger. Er fügt an: "Die Aufstiegsspiele gegen Saarbrücken habe ich immer noch auf meinem Handy gespeichert und schaue sie mir manchmal an." Dabei vermutlich auch seinen Treffer im Hinspiel des Aufstiegsvergleichs, als Karger den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer erzielte und seine geniale Vorbereitung zum entscheidenden Aufstiegstor im Rückspiel an der Grünwalder Straße.

Tragischer Held

Zwei Jahre später war dann aber Schluss bei seinem Herzensverein in der bayerischen Landeshauptstadt. Einer der Hauptgründe war eine schlimme Verletzung am Schambein, die auch Jahre später nicht ausgeheilt war. "Der Verein hat mich ein Stück weit fallen gelassen. Meine Operation ist in die Hose gegangen, und dabei hat sich meine Narbe entzündet, die mir immer weiter Probleme bereitet hat. Die Folge war, dass ich mich einfach körperlich nicht mehr wohlgefühlt habe." Der Offensivakteur verabschiedete sich in Richtung Elversberg. Erst nach seinem Wechsel stellten die Ärzte dort fest, dass jene unzureichende Operation seine andauernden Oberschenkelprobleme auslösten. Daraufhin musste Karger erneut unters Messer.

Nico Karger: Erlebte auch in Elversberg eine durchaus erfolgreiche Zeit. imago images/foto2press

Nach der Genesung und einer durchaus erfolgreichen Saison im Saarland konnte er auch mit der SV Elversberg den Aufstieg in die Drittklassigkeit bejubeln. Doch zu seinen 39 Einsätzen in der dritten Liga kamen keine weiteren hinzu. Denn Karger kehrte dem Profifußball den Rücken. Angebote seien zwar noch da gewesen, aber ihm sei die Familie einfach wichtiger gewesen, so Karger, der nun neben seiner fußballerischen Tätigkeit eine Ausbildung als Kindererzieher beginnt. "Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, dass ich wieder mehr bei meinem Sohn sein kann. Es war mir wichtig, sehen zu können, wie er aufwächst. Das habe ich vorher nicht genug geschafft."

Zu Mölders nach Landsberg

Zurück in der bayerischen Heimat schloss er sich zuerst dem FC Deisenhofen an, bis eine Nachricht seines Freundes und ehemaligen Mitspielers Sascha Mölders - mittlerweile Trainer beim TSV Landsberg - erreichte. "Er hat mir geschrieben, was ich denn für ein Idiot bin und gefragt, wieso ich nicht zu ihm nach Landsberg gewechselt bin", erzählt der 30-Jährige lachend. Den Verlockungen von Mölders konnte Karger nicht widerstehen. Seinem Winterwechselwunsch kam der FC Deisenhofen zwar zunächst nicht nach, doch im vergangenen Sommer war der Weg frei.

Anscheinend ist durch die vielen Trainer, die er in seiner Karriere hatte, doch etwas bei ihm hängen geblieben. Nico Karger (30) über Sascha Mölders

Doch wie ist es mittlerweile, vom ehemaligen Sturmpartner trainiert zu werden? "Es ist schon ein bisschen verrückt, dass er jetzt mein Trainer ist. Ich kenne ihn schon seit acht Jahren, aber für mich persönlich ist es sehr cool", so Karger. "Er weiß, wie er mich zu motivieren hat, und anscheinend ist durch die vielen Trainer, die er in seiner Karriere hatte, doch etwas bei ihm hängen geblieben. Denn er macht einen super Job", schmunzelt er. Dies unterstreicht auch Kargers Wunsch, noch einige weitere Jahre unter Mölders zu spielen.

"Mit Videoschnitt und allem Drum und Dran"

Und das nicht nur auf der Motivationsschiene, wie Karger verdeutlicht: "Klar kann Sascha gut motivieren, was ein wichtiger Teil seines Coachings ist, aber zusätzlich bin ich beeindruckt von seinem Videocoaching. Er analysiert unsere Spiele immer einzeln auf seinem Tablet und zeigt uns dann viele Spielszenen zur Verbesserung." Er ergänzt: "Da hat sich Sascha schon reingefuchst in diese Tablet-Analysen mit Videoschnitt und allem Drum und Dran. Die habe ich bei anderen Vereinen in höheren Ligen schon schlechter erlebt".

Kargers persönliche Bilanz in Landsberg kann sich sehen lassen: 18 Tore in 18 Pflichtspielen stehen in der Bayernliga Süd für den mittlerweile umfunktionierten Flügelstürmer in der Statistik. "Mittlerweile spiele ich als Stürmer, was meiner Torausbeute zu Gute kommt, dennoch muss ich sagen, dass ich enorm vom starken Kader profitiere, mich generell sehr wohlfühle und auch deshalb so oft treffe", erklärt Karger. Ein Tore-Ziel hat sich der 30-Jährige aber nur bedingt gesetzt: "Ich wollte mehr als die 21 Treffer aus dem vergangenen Jahr schaffen, das sieht aktuell ganz gut aus."

Auf den derzeit Führenden im Ranking der Fünftligatorjäger fehlen ihm momentan drei Tore. Und wer weiß, vielleicht reicht es am Ende der Saison neben dem Aufstieg auch zu seinem ersten Individualtitel.