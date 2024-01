Ex-Leverkusener Derdiyok startet Trainerkarriere

Nach seinem Karriereende startet der frühere Bundesliga-Spieler Eren Derdiyok (35) seine Trainerkarriere und ist künftig Teil des Staffs beim Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen. Am Rheinfall hatte der Mittelstürmer, der in 60 Länderspielen elf Tore für die "Nati" erzielte, seit Juli seine aktive Laufbahn ausklingen lassen. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er Anfang September, anschließend war Derdiyok verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz gekommen. "Er wird viel von seiner großen Spielererfahrung einfließen lassen können, wodurch das Team enorm profitieren kann", sagte Schaffhausens neuer Chefcoach Christian Wimmer, der seit Neujahr im Amt ist. Derdiyok spielte in Deutschland für Leverkusen und Hoffenheim (127 BL-Spiele, 27 Tore).