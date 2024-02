Ex-Leipziger Michael Galia wird Torwarttrainer in der 2. Frauen-Bundesliga

Der HC Rödertal hat die vakante Position des Torwarttrainers besetzt: Der frühere Zweitligakeeper und ehemalige tschechische Nationaltorwart Michael Galia betreut seit Mitte Januar die beiden Keeperinnen des Frauen-Zweitligisten.

In den letzten beiden Heimspielen der Rödertalbienen fiel aufmerksamen Beobachtern ein neues Gesicht auf der Trainerbank des HC Rödertal auf: Michael Galia hat seit Mitte Januar die vakante Position des Torwarttrainers übernommen.

Der 51-Jährige bringt eine Fülle an Erfahrungen mit: In Deutschland spielte Galia zunächst für den LHC Cottbus und den ESV Lokomotive Pirna, bevor er 2009 zum SC DHfK Leipzig wechselte. Dort stand Galia bis 2014 zwischen den Pfosten und trug entscheidend zum Aufstieg der Leipziger 2010 in die Regionalliga sowie ein Jahr später in die 2. Bundesliga bei. Auch für die tschechische Nationalmannschaft war er im Einsatz.

Nach seiner aktiven Karriere wechselte er auf die Trainerbank, zuletzt war er beim HC Burgenland als Torwarttrainer tätig. Nun soll er das Torhüterspiel des Bienen-Duos Ann Rammer und Oliwia Kaminska weiter vorantreiben.

"Ich habe mich schon gut eingelebt und hatte von Anfang an keine Probleme", freut sich Galia über einen gelungenen Einstieg. "Mit Ann und Oliwia war ich in den bisherigen Trainings sehr zufrieden. Auch im Nachwuchs hat der HCR auf der Torfrauen-Position viel Talent. Wir verstehen uns sehr gut, was für mich besonders wichtig ist. Darum freue ich mich auch über jede Parade im Spiel."

Sportvorstand Andreas Baier sagt zur Verpflichtung: "Es war schon länger der Wunsch von Maike Daniels, dass wir auf dieser Position handeln. Galos ergänzt das Trainerteam perfekt. Er hat wahrscheinlich schon fast jede Situation im Handball während seiner aktiven Karriere erlebt. Ich glaube, dass unsere beiden Torfrauen gut von seinem umfangreichen Wissen profitieren werden. Darum freut es mich, dass wir ihn zu den Bienen holen konnten."