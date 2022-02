Ex-Leipziger Marsch trainiert ab sofort Leeds United

Nach der erst am Sonntag vollzogenen Trennung von Marcelo Bielsa ist der im Premier-League-Keller steckende Klub Leeds United nur einen Tag später fündig geworden: Der ehemalige RB-Leipzig-Coach Jesse Marsch übernimmt.

Bei RB Leipzig wollte es für Jesse Marsch nicht klappen. Der 48-jährige US-Amerikaner, der im Sachsenland vergangenen Sommer als Nachfolger von Julian Nagelsmann installiert worden war, konnte den Klub nicht wie geplant an der Bundesliga-Spitze neben Bayern und Dortmund verankern. Nach etlichen Rückschlägen wurde Marsch schließlich schon Anfang Dezember entlassen.

Laut RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sei Marsch schon nach dem 7. und 10. Spiel auf die Vereinsführung zugekommen und habe berichtet, dass er nicht wisse, ob er der richtige Trainer für diese Mannschaft sei.

Nun bietet sich dem Trainer eine neue Chance in einem neuen Land: Leeds United aus der englischen Premier League hat nur einen Tag nach der Trennung von Marcelo Bielsa (66) mit der Verpflichtung des ehemaligen Coaches von New York Red Bulls und FC Red Bull Salzburg zugeschlagen. Beim mit nur 23 Punkten aus 26 Ligaspielen in Abstiegssorgen steckende Klub kann Marsch nun zeigen, ob er hier der richtige Mann für die Mannschaft um Akteure wie Ex-Freiburger Robin Koch, Raphinha oder Stürmer Rodrigo Moreno.

"Philosophie und Fußballstil passt gut"

Leeds' Sportdirektor Victor Orta ist laut Vereinsangaben angetan von der Verpflichtung in dieser für den Klub schwierigen Phase: "Wir freuen uns, dass uns Jesse in ein neues Kapitel führen wird. Wir haben ihn schon vor Jahren auf dem Schirm während seiner Zeit in Salzburg auf dem Schirm gehabt. Gerade seine Philosophie und sein Fußballstil passt gut zum Klub und zu den Spielern."

Schönspielerei dürfte in den kommenden Wochen - zwölf Spiele verbleiben in dieser Spielzeit noch - hinten angestellt sein. Prio eins für die Peacocks hat der Klassenerhalt - und Stabilität in der Defensive, die sich zuletzt ein 2:4 gegen Manchester United, ein 0:6 beim FC Liverpool und ein 0:4 gegen Tottenham gefangen hat. Die ersten Aufgaben dabei für den US-Amerikaner, der auch selbst 14 Jahre lang als Spieler in der amerikanischen MLS aktiv war (vor allem für Chicago Fire): Gastspiel bei Leicester City am Samstag (13.30 Uhr) und im Anschluss wichtige Heimspiele gegen Aston Villa sowie Norwich City.