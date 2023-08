Ex-Leipziger Bernardo im Anflug auf Bochum

Lange arbeitete der VfL Bochum an dem Transfer, nun ist der Deal offenbar perfekt. Der neue Innenverteidiger aus Brasilien kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit bei RB Leipzig.

Absolviert am Mittwoch den Medizincheck in Bochum: Bernardo. IMAGO/ZUMA Wire

Bernardo Fernandes da Silva Junior, genannt Bernardo, kam zwischen 2016 und 2018 auf 40 Einsätze in der Bundesliga für RB Leipzig, bevor er in die Premier League zu Brighton & Hove Albion wechselte. Vor zwei Jahren ging der Brasilianer, geboren in Sao Paulo, zurück zu RB Salzburg, kam in der vorigen Saison in der Champions League und auch in der höchsten österreichischen Liga zum Einsatz.

Bernardo soll schon am Mittwoch erstmals mittrainieren

Offenbar ist der Deal weit vorangeschritten, wie zuerst "Tief im Westen - Das VfL-Magazin" berichtete und der kicker bestätigen kann. Der 28-Jährige hat am Mittwoch den Medizincheck in Bochum absolviert und soll am Nachmittag schon erstmals mit der Mannschaft trainieren. Erstmals zum Einsatz kommen könnte der Innenverteidiger, der auch auf der linken Seite spielen kann, am Samstag Nachmittag beim Doppeltest im Ruhrstadion gegen Luton Town.

Sein Vertrag in Salzburg lief noch bis 2024, demzufolge ist eine Ablösesumme fällig, die knapp unter einer halben Million Euro liegt. Der 1,86 Meter große Verteidiger wäre in Bochum für die Position links in einer Dreierkette vorgesehen, ist schnell und verfügt über einen starken linken Fuß.

Natürlich verfügt Bochums Trainer Thomas Letsch aus seiner Zeit bei RB noch sehr intensive Kontakte und hat sich eingehend über den Brasilianer informiert. Dass Bernardo die Bundesliga bereits aus seiner Zeit in Leipzig kennt, ist bei seiner Verpflichtung natürlich auch von Vorteil.

Bereits in der Vergangenheit waren die VfL-Verantwortlichen an einer Leihe interessiert, diese kam aber nie zustande. Aufgrund des nahenden Vertragsendes in Salzburg und der Tatsache, dass er bei RB wohl keine Rolle mehr gespielt hätte, konnte Bochum nun den festen Transfer eintüten.

Damit nicht genug, es sind nicht alle Lücken im Defensivbereich geschlossen. Klar ist, dass der VfL noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichten wird.

Zum ersten Pflichtspiel tritt der VfL Bochum in zehn Tagen im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld an, eine Woche später erfolgt der Bundesligastart mit der Partie beim VfB Stuttgart.