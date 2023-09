Ex-Kölner zu Ex-Kölner: Modeste wechselt nach Ägypten

Zweieinhalb Monate nach seinem Abschied von Borussia Dortmund hat Anthony Modeste mit Al-Ahly einen neuen Klub gefunden. Sein dortiger Trainer ist ein alter Bekannter.

Anthony Modeste lernt im Herbst seiner Profifußballerkarriere noch einen dritten Kontinent kennen. Der langjährige Bundesliga-Torjäger wechselt ablösefrei zum ägyptischen Meister Al-Ahly nach Ägypten, nachdem sein am 30. Juni ausgelaufener Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängert worden war.

Bei Al-Ahly erhält Modeste nach Klubangaben einen Vertrag für die Saison 2023/24, der per Option um ein weiteres Jahr ausgedehnt werden kann. Der 35 Jahre alte Franzose, der in der Bundesliga zweimal beim 1. FC Köln unterschrieb, trifft bei seinem neuen Arbeitgeber einen weiteren alten Bekannten aus der Bundesliga - und Ex-Kölner: Der Schweizer Marcel Koller trainiert Al-Ahly seit dem vergangenen Sommer und führte den Rekordmeister und -Pokalsieger nicht nur national zum Titel, sondern auch in der afrikanischen Champions League.

Für Modeste ist Al-Ahly bereits der zwölfte Klub seiner Karriere und das im fünften Land. Unterbrochen von einer kurzen Leihe nach England zu den Blackburn Rovers hatte der ehemalige U-21-Nationalspieler die ersten Jahre seiner Laufbahn bei verschiedenen Teams in seiner französischen Heimat verbracht, ehe er 2013 den Sprung von Girondins Bordeaux nach Deutschland zur TSG Hoffenheim wagte.

209 Bundesligaspiele, 107 Scorerpunkte

Zwei Jahre später heuerte Modeste erstmals in Köln an, verließ die Geißböcke 2017 aber nach seiner 25-Tore-Saison unter großem Getöse für rund 30 Millionen Euro Richtung China - nur um im November 2018 ablösefrei zurückzukehren. Für den FC absolvierte er 135 seiner insgesamt 209 Bundesliga-Einsätze und markierte 79 seiner 107 Bundesliga-Scorerpunkte (64 Tore, 15 Assists).

Weniger erfolgreich verlief sein einjähriger Abstecher zum BVB 2022/23, der ihm erneut den Vorwurf eingebracht hatte, dem FC aus finanziellen Gründen den Rücken zu kehren. Beim späteren Vizemeister kam Modeste in der Liga nur siebenmal in der Startelf zum Zug und erzielte lediglich zwei Tore.