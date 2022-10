Ex-Herthaner Krebs verlängert in Finnland

Florian Krebs hat seinen Vertrag beim finnischen Erstligisten FC Honka Espoo verlängert. Der 23 Jahre alte Mittelfeldakteur, der aus Berlin stammt und seit Januar dieses Jahres für Espoo spielt, unterschrieb einen Kontrakt bis Dezember 2023.

Florian Krebs (li.) für Honka Espoo in Aktion. IMAGO/Bildbyran

Für den Tabellendritten der regulären Saison in der finnischen Veikkausliiga absolvierte Krebs seit seinem Wechsel nach Skandinavien bis dato 29 Pflichtspiele (fünf Tore). Zuvor stand der 1,88 Meter große Mittelfeldakteur bei Borussia Dortmund II, dem Chemnitzer FC und bei Hertha BSC II unter Vertrag. Für die Berliner, in deren Jugend er ausgebildet wurde, bestritt Krebs 32 Partien in der Regionalliga Nordost.

Darüber hinaus war der Blondschopf Kapitän der Hertha-U-19, die 2018 durch einen 3:1-Erfolg im Finale erstmals in der Geschichte des Klubs Deutscher A-Junioren-Meister wurde. Aus jenem Team haben Arne Maier (jetzt FC Augsburg), Palko Dardai (jetzt Fehervar FC), Dennis Jastrzembski (jetzt Slask Breslau) und Jessic Ngankam aus dem aktuellen Profi-Kader von Hertha bisher Bundesliga-Erfahrung gesammelt.