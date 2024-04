Ex-HBL-Profi übernimmt Doppel-Rolle beim Schweizerischen Handball-Verband

Der Schweizerische Handball-Verband (SHV) setzt im Nachwuchsbereich Leistungssport der Männer auf frische Kräfte und besetzt mit Beginn der Saison 2024/25 die Positionen des U21- und U19-Nationaltrainers neu. Im U17-Bereich erfolgt der Wechsel im Sommer 2025. Ein Ex-Stuttgarter übernimmt eine Doppel-Rolle.

Mit Petr Hrachovec (U21), Predrag Milicic (U19) und Valentin Bay (U17) engagiert der Schweizerische Handball-Verband (SHV) im Männer-Bereich drei neue U-Nationaltrainer. Der Ex-HBL-Profi Lukas von Deschwanden übernimmt eine Doppel-Rolle als Assistenztrainer.

Der neue U21-Nationaltrainer der Schweiz heißt Petr Hrachovec. Er übernimmt die U21-Auswahl nach der EM 2024 (10. - 21. Juli in Slowenien) von Marcel Tobler und Assistenzcoach Thomas Sedioli, die dem Team seit 2018 vorstehen.

Der 51-jährige Hrachovec ist in der Handball-Schweiz bestens bekannt. Seit Januar 2021 und noch bis zum Saisonende ist der Tscheche Cheftrainer des QHL-Verein GC Amicitia Zürich. Er steht mit seinem Team in den Playoff-Halbfinals und gewann mit GCA 2022 den Mobiliar Handball Cup. Vor seiner Amtszeit bei den Zürchern bekleidete Hrachovec verschiedene Ämter bei den Kadetten, Pfadi sowie im SHV-Nachwuchs.

Predrag Milicic übernimmt ab der neuen Saison und nach der U19-EM (7. - 18. August in Montenegro) die U19-Nationalmannschaft von Marco Lüthi und dessen Assistenten Nico Peter. Lüthi trainierte die U19 seit 2020 als Cheftrainer. Milicic ist seit 2017 Coach des NLB-Spitzenteams SG Wädenswil/Horgen. Dieses Amt wird er auch weiterhin ausführen. Gleichzeitig hat sich Milicic als Trainer der RA-Auswahlen Zürich einen Namen gemacht.

von Deschwanden in Doppel-Rolle

Assistenztrainer bei der U21- wie auch bei der U19-Nationalmannschaft wird ab Sommer 2024 Lukas von Deschwanden (2018 bis 2019 beim TVB Stuttgart). Der ehemalige 61-fache Nationalspieler und zweifache Torschützenkönig der Swiss Handball League wird gleichzeitig als Spielertrainer beim NLB-Ligisten BSV Stans fungieren.

Die U17-Nationalmannschaft wird noch bis im Sommer 2025 von Thomas Umbricht betreut werden. Dann endet eine Ära. Umbricht steht der U17-Auswahl seit Sommer 2009 vor, mit Start des neuen U17-Zyklus wird er den Posten in gut einem Jahr an Valentin Bay übergeben. Bay ist langjähriger Trainer in der Organisation von Pfadi Winterthur und unterstützt Umbricht und dessen Assistenten Sascha Schönholzer schon aktuell und in der kommenden Saison.

Ariane Pejkovic, Leiterin Organisation Sport beim SHV: "Ich möchte mich bei den langjährigen Coaches Marcel Tobler, Marco Lüthi und Thomas Umbricht und ihren Assistenztrainern für ihre Arbeit bedanken und bin sicher, dass die U21 und U19 an den Europameisterschaften im Sommer für das eine oder andere Ausrufezeichen sorgen werden. Im Zuge der Neuaufstellung im Ressort Leistungssport setzen wir nun aber auch im Nachwuchsbereich neue Reize."

Andy Schmid, A-Nationaltrainer und in seiner Funktion mitverantwortlich für die Nachwuchsarbeit im Bereich Männer-Leistungssport: "Ich freue mich auf eine gute und enge Zusammenarbeit mit Petr Hrachovec, Predrag Milicic, Valentin Bay und Lukas von Deschwanden. Gemeinsam möchten wir auf der erfolgreichen Arbeit der vergangenen Jahre aufbauen, unsere Talente individuell bestmöglich fördern und ein spielerisches Konzept über sämtliche (U)-Nationalmannschaften etablieren."