Ex-Fußballprofi schreibt eSport-Geschichte - Lehrstunde beim eMLS-Debüt

Seine "bislang größte Herausforderung" hat der kanadische Ex-Nationalspieler Tosaint Ricketts am Wochenende angenommen. Der frühere Fußballprofi sorgte für ein eMLS-Novum - und bekam deutlich die Grenzen aufgezeigt.

"Da ist noch eine Sache, die ich mit dem Klub erreichen möchte", kündigte Tosaint Ricketts Mitte Dezember an. Seine aktive Fußballerkarriere hatte er bei den Vancouver Whitecaps schon Anfang 2023 beendet, grünen Rasen längst gegen ein Büro getauscht. Und dann war er plötzlich "zurück - mehr oder weniger", wie sein Verein mitteilte. Ricketts übernahm zur neuen Saison den vakanten eMLS-Platz der Caps und wurde zum eSportler für die Kanadier: "From the Pitch to the Pixels".

Als seine "bislang größte Herausforderung" betitelte er die Aufgabe im Vorstellungsvideo des Klubs. Ricketts ist der erste ehemalige MLS-Spieler, der auch in der eMLS antritt. Erfahrung in den FIFA-Ablegern und im aktuellen EA SPORTS FC 24 bringt er zwar mit - allerdings nicht auf höchstem Niveau. Punkten wollte der 36-Jährige daher durch die Lehren seiner langjährigen Laufbahn als Profifußballer.

Vor seiner Zeit bei den Vancouver Whitecaps (2019 bis 2022) trug Ricketts unter anderem das Trikot des Toronto FC, mit dem er 2017 den MLS Cup gewann. Außerhalb Nordamerikas war er zudem in der Türkei, in Finnland, in Litauen, in Norwegen, in Rumänien und in Israel aktiv. Für die kanadische Nationalmannschaft absolvierte er von 2011 bis 2020 insgesamt 61 Länderspiele. Mit 17 Treffern zählt er zu den zehn besten Torschützen seiner Nation.

13:150 Tore - chancenlos zum Auftakt

Was ihm also auf dem virtuellen Feld einen Vorteil verschaffen könne? Verständnis für Positionsspiel und Formationen sowie Wissen darüber, "wann welche Spieler unter Druck gesetzt werden sollten", gab Ricketts gegenüber Fox News an. In die Virtualität transportieren konnte er diese Expertise am vergangenen Wochenende allerdings nicht. Dem früheren Stürmer wurden im Series One Qualifier der eMLS ganz klar die Grenzen aufgezeigt.

Ricketts beendete die Hinrunde mit null Punkten und einem Torverhältnis von 13:150 aus zehn Partien. Gegen bekannte eSportler wie 'Ollelito' (1:15) oder 'K1John' (1:18) war mehr als nur ein Klassenunterschied zu sehen. Von den Gegnern blieb einzig Alan Avila einstellig, beim 3:9 holte Ricketts sein mit Abstand bestes Resultat. Für den Ex-Fußballer, der unter dem Gamertag 'eightysvn' (Ricketts wurde 1987 geboren, Anm. d. Red.) antritt, scheint seine "größte Herausforderung" definitiv zu groß - zumindest sportlich.

Ricketts als Verbindungsstück der MLS

Es ist davon auszugehen, dass die Vancouver Whitecaps mit Ricketts' Nominierung bewusst in Kauf nahmen, 2024 wenig bis gar nichts mit dem Gewinn des eMLS Cup zu tun zu haben. Stattdessen soll die Brücke zwischen physischem und virtuellem Sport weiter ausgebaut werden. "Für die MLS ist es eine Möglichkeit, sich mit einer neuen demografischen Zielgruppe zu verbinden", sagte Ricketts vor seinem eSport-Debüt.

Helfen soll der ehemalige kanadische Nationalspieler offenbar dabei, diese "neue demografische Zielgruppe", aber auch die traditionellere Fußball-Anhängerschaft anzusprechen. Nicht nur für die MLS, sondern auch für die Vancouver Whitecaps. "Ich freue mich darauf, zum Wachstum in diesem Segment beizutragen", wird Ricketts auf der Homepage des Klubs zitiert. Das (e)sportliche Abschneiden scheint eher Nebensache.

Beendet ist das Abenteuer eMLS für Ricketts jedoch noch nicht. Anfang März wird er im Series Two Qualifier gegen die elf Kontrahenten des 22-köpfigen Teilnehmerfelds antreten, mit denen er sich noch nicht gemessen hat. Darunter auch der Deutsche Niklas Raseck, der als Titelverteidiger in die neue Saison gestartet ist. Während 'NRaseck' neben Größen wie Paulo Neto, der den ersten Qualifier gewann, auch in diesem Jahr zum Favoritenkreis zählt, käme ein Punktgewinn für 'eightysvn' schon einer Sensation gleich.