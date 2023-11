Ex-Frankfurter Tsoumou zurück in Rumänien

Mit einem Treffer beim 2:1-Sieg gegen den FC Bayern machte er sich 2010 bei den Fans von Eintracht Frankfurt einen Namen, danach geriet die Karriere von Juvhel Tsoumou aber ins Stocken. Nun hat der inzwischen 32-Jährige einen Vertrag beim rumänischen Erstligisten Rapid Bukarest unterzeichnet. Für den Stürmer ist es die 16. Station in seiner Profikarriere, in der er in bislang neun Ländern unter Vertrag stand, zuletzt in Vietnam.