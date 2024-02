Ex-Ferrari-Pilot Berger: "Lewis ist so ein cleverer Kerl"

Aus Silber wird bald Rot. Der frühere Ferrari-Pilot Gerhard Berger sieht den Wechsel des siebenmaligen Weltmeisters Lewis Hamilton gleich doppelt als Vorteil für die Scuderia. Ferrari traut er schon in dieser Saison einiges zu.

Wenn an diesem Mittwoch in Bahrain die drei Testtage der Teams für die neue Formel-1-Saison starten, schaut nicht nur Gerhard Berger genau hin. Am 2. März steigt auf dem Kurs auch der erste Grand Prix und noch rätseln die Teams, wo sie mit ihren neuen Autos im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Natürlich ist Max Verstappen auch für Berger wieder der große Titelfavorit. Fast spannender wird für ihn, wie sich Lewis Hamilton im letzten Jahr bei Mercedes schlägt.

"Das ergibt für Ferrari enorm viel Sinn und ist auch für Lewis ein super Move"

Dass der siebenmalige Weltmeister nach dieser Saison zu Ferrari wechselt, hat viele erstaunt, nicht aber Berger. "Es ist eine logische Entwicklung. Das ergibt für Ferrari enorm viel Sinn und ist auch für Lewis ein super Move", sagt der Österreicher im großen Interview mit dem kicker. Berger, einst selbst zweimal drei Jahre als Fahrer bei Ferrari, sieht unter anderem die wirtschaftliche Komponente. "Lewis steht nicht nur für Autofahren, sondern auch für Rap, für Mode oder Musik. Die beiden Marken Lewis Hamilton und Ferrari zusammenzubringen, ist eine gigantische Kombination."

Die Scuderia werde so für Top-Ingenieure und Sponsoren noch attraktiver. Aber auch sportlich werde der Wechsel beide weiterbringen, ist sich Berger sicher. "Lewis ist so ein cleverer Kerl. Der wird jedes technische Detail des 2024er Mercedes aufsaugen und alle Geheimnisse 1:1 zu Ferrari mitbringen." Und der erneut vornehmlich schwarze Silberpfeil soll in diesem Jahr laut Simulator-Daten deutlich besser funktionieren als zu Beginn der vergangenen Saison.

Ferrari braucht eine neue Dynamik, einen Aufbruch. Und für den sorgt der Lewis. Gerhard Berger

In der ersten Verfolgerrolle aber sieht Berger Ferrari. "Ich traue ihnen zu, dass sie diejenigen sind, die Red Bull am schnellsten näherkommen", erklärt er. Schon in der Vorsaison sei das Auto der Scuderia besser gewesen als es die Ergebnisse ausgesagt hätten. Den richtig großen Schritt erwartet er aber erst im kommenden Jahr. "Die brauchen eine neue Dynamik, einen Aufbruch. Und für den sorgt der Lewis." Dann im Duett mit Charles Leclerc.

