Ex-DEL-Coach Jiranek wird Cheftrainer in Heilbronn

Die Heilbronner Falken haben einen neuen Cheftrainer. Der Klub aus der DEL 2 präsentierte am Donnerstag mit Martin Jiranek einen ehemaligen DEL-Coach.

Die 0:1-Niederlage im Kellerduell gegen die Eispiraten Crimmitschau zeigte Nachwirkungen in Heilbronn. Die Falken haben sich von Cheftrainer Jason Morgan getrennt und mit dem bisherigen Co-Trainer Martin Jiranek auch gleich den Nachfolger vorgestellt.

"Nach den geführten Gesprächen im Anschluss an die gestrige Niederlage sind wir zum Entschluss gelangt, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen", erklärte Falken-Geschäftsführer Marco Merz. "Nach intensiven Gesprächen mit Martin Jiranek sind wir überzeugt, dass er die nötigen Impulse für die laufende Saison als Head Coach setzen kann."

Zumal der Cheftrainer-Posten für Jiranek kein Neuland ist. Sogar in der DEL trug der 53-Jährige schon Verantwortung. 2009 coachte er drei Monate die Krefeld Pinguins in der höchsten deutschen Eishockey-Liga. Im Dezember 2014 übernahm er bei den Nürnberg Ice Tigers, blieb bis Saisonende 2015 und kehrte von September 2018 bis April 2019 bei den Franken auf die Trainerbank zurück. Zuletzt stand er 2021/22 in der DEL als Co-Trainer in Bremerhaven hinter der Bande.

Als Spieler sammelte Jiranek, Topscorer der DEL 1999, reichlich Erfahrung im deutschen Oberhaus. Von 1996 bis 2004 und 2006/07 lief er für Nürnberg auf, dazwischen war er von 2004 bis 2006 für den ERC Ingolstadt am Puck. Insgesamt gelangen ihm 480 Scorerpunkte in der DEL.