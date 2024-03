Ex-DBB-Coach Fleming liefert sich Rangelei - Sieg für Wagner-Brüder

Franz und Moritz Wagner mit den Orlando Magic sowie Daniel Theiß mit seinen Los Angeles Clippers feierten in der Nacht trotz jeweiligem Rückstand Siege. Zwischen Utah und Chicago wurde es hitzig, LeBron James und die Los Angeles Lakers verspielten außerdem eine frühe Führung.

Franz und Moritz Wagner liefern weiter ab - und Orlando Magic bleibt auf Playoff-Kurs in der NBA. Das Team aus Florida setzte sich in der Nacht zum Donnerstag 119:109 bei den Washington Wizards durch und feierte den fünften Sieg in Serie. Die Weltmeister-Brüder aus Berlin überzeugten dabei.

Franz Wagner kam als bester Werfer der Partie auf 28 Punkte, Moritz Wagner lief vor allem im vierten Viertel heiß und steuerte 16 Zähler bei. Orlando, das in der ersten Halbzeit bereits 21 Zähler zurücklag, schob sich durch den Erfolg auf Rang vier in der Eastern Conference vor. Für Washington, das zurzeit schlechteste Team der Liga, war es die bereits 16. Niederlage nacheinander.

Die Meisterrunde hat auch Daniel Theis mit den Los Angeles Clippers weiter im Blick. Die Mannschaft aus Kalifornien lag im ersten Durchgang zwar mit 20 Punkten zurück, setzte sich letztlich aber mit 122:116 bei den Houston Rockets durch. Center Theis durfte neun Minuten aufs Parkett und steuerte sechs Zähler bei.

Collins über Ex-DBB-Coach Fleming: "Er braucht mehr Selbstkontrolle"

Hitzig wurde es in der Partie zwischen den Utah Jazz und den Chicago Bulls. In einer engen Schlussphase lagen die Bulls neun Sekunden vor dem Ende in Ballbesitz mit einem Zähler vorn, als Jazz-Guard Collin Sexton vor der Chicago-Bank das Foul zog und DeMar DeRozan an die Freiwurflinie schickte. Im Zuge dessen lieferte sich allerdings zunächst der verletzte Torrey Craig auf der Bank mit Utah-Forward John Collins ein Wortgefecht, ehe der frühere DBB-Coach Chris Fleming, mittlerweile Bulls-Assistent, dazwischenging - die Lage dadurch jedoch zum Eskalieren brachte.

"Ich stehe da und der Coach kommt rüber und schubst mich ohne Grund", gab sich Collins nach dem Spiel gegenüber den Reportern in der Kabine verwundert. "Er braucht etwas mehr Selbstkontrolle, das war komisch." Jordan Clarkson konnte die Partie durch einen technischen Freiwurf im Anschluss zwar für die Jazz ausgleichen, DeRozan verwandelte jedoch seine beiden Versuche von der Linie, die ihm bereits vor der Rangelei zugesprochen worden waren, und sicherte seinen Bulls mit dem 119:117 Saisonsieg Nummer 30.

James und die Lakers verspielen frühe Führung

Die Los Angeles Lakers mussten sich derweil trotz früher 37:18-Führung letztlich mit 120:130 gegen die Sacramento Kings geschlagen geben. Überragender Mann war De'Aaron Fox mit 44 Zählern, unterstützt von Domantas Sabonis mit einem Triple Double (16 Punkte, 20 Rebounds, zwölf Assists). Bei den Lakers kam LeBron James auf 31 Zähler und 13 Vorlagen.

Oklahoma City schloss mit einem 128:120 über die Portland Trail Blazers zu West-Spitzenreiter Minnesota auf (beide nun bei 43-19). Giannis Antetokounmpo unterlag mit seinen Milwaukee Bucks deutlich bei den Golden State Warriors (90:125), Memphis setzte sich gegen die Philadelphia 76ers ohne die All-Stars Joel Embiid und Tyrese Maxey durch (115:109) und Atalanta feierte einen 112:101-Erfolg über die Cleveland Cavaliers.