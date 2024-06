Ex-Bundesligatrainer übernimmt Absteiger

Der ehemalige Bundesligatrainer Aðalsteinn Eyjólfsson hat einen neuen Verein: Der Isländer übernimmt einen Absteiger.

Aðalsteinn Eyjólfsson kehrt in seine Heimat zurück. Er wird Trainer beim isländischen Erstliga-Absteiger Vikingur Reykjavik. Zusätzlich übernimmt er die Sportdirektor-Rolle. „Ich freue mich darauf, nach Hause zu kommen", wird der 46-Jährige von der isländischen Zeitung Morgunblaðið zitiert.

Eyjólfsson trainierte zuletzt GWD Minden. Bei den Ostwestfalen wurde er im Januar 2024 schon freigestellt, nachdem er erst im Sommer zuvor zum Zweitligisten kam. Unter dem Isländer geriet GWD als Bundesliga-Absteiger völlig überraschend in Abstiegsgefahr.

Mit den Kadetten Schaffhausen holte er 2022 und 2023 die Schweizer Meisterschaft. In Deutschland hat er vor allem mit dem TV Hüttenberg große Erfolge gefeiert. Mit den Mittelhessen gelang ihm der direkte Durchmarsch von der 3. Liga in die 1. Handball-Bundesliga. Weitere Trainer-Stationen Eyjólfssons in Deutschland waren der HC Erlangen, ThSV Eisenach, SVH Kassel und der damalige Frauen-Bundesligist TuS Weibern.