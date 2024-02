Ex-Bundesligaspieler des VfL Pfullingen beendet Handball-Karriere

Nach Felix Zeiler, Lukas Fischer und Julian Mühlhäuser gab der VfL Pfullingen den vierten Abgang zum Ende der Saison 2023/2024 bekannt geben: Rückraumspieler Jannik Hausmann hat sich dazu entschieden, seine erfolgreiche Karriere zu beenden und die Handballschuhe an den Nagel zu hängen.

Jannik Hausmann lernte das Handballspielen in der Jugend des HBW Balingen- Weilstetten und lief für die Gallier auch mehrere Jahre in der 1. und 2. Bundesliga auf. In der Saison 2020/2021 stand der Jugend- und Junioreneuropameister kurzzeitig beim damaligen Drittligisten TV Plochingen unter Vertrag, wechselte aber dann kurzfristig zum damaligen Zweitligisten HSV Hamburg.

Mit den Hamburgern stieg der Linkshänder am Ende der Saison in die 1. Bundesliga auf. Jannik Hausmann absolvierte insgesamt 120 Spiele in der 1. Bundesliga und 102 Spiele in der 2. Bundesliga und lief außerdem acht Mal im DHB-Pokal auf. Da sein Vertrag beim HSV nicht verlängert wurde und er durch ein Praktikum im Norden gebunden war, schloss er sich zunächst dem Oberligisten SG Hamburg-Nord an und wechselte dann im Februar 2022 zum VfL Pfullingen.

Hausmann: "Eine sehr harte Entscheidung"

Nun hat sich Jannik Hausmann dazu entschieden, seine Karriere zu beenden. Dies ist dem 29-Jährigen nicht leichtgefallen. "Es war eine sehr harte Entscheidung, vielleicht sogar eine der härtesten die ich bisher so treffen musste, weil natürlich auch sehr viel dranhängt", so Hausmann. "Ich spüre so langsam eine gewissen Müdigkeit, auch wenn es mir nach wie vor sehr viel Spaß bereitet. Ich merke aber, dass die ganz große Leidenschaft dafür nicht mehr so gegeben ist", erklärt er weiter.

Der VfL Pfullingen hätte den Vertrag mit dem Linkshänder gerne verlängert. "Wir hätten sehr gerne weiter mit Jannik zusammengearbeitet. Er hat sich aber dazu entschieden, seine großartige Karriere zu beenden und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Wir respektieren seine Entscheidung natürlich", erklärt Simon Tölke, sportlicher Leiter des VfL Pfullingens und fügt hinzu: "Spielerisch, aber vor allem auch menschlich wird er eine sehr große Lücke hinterlassen."