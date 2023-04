Ex-Bundesliga-Profi Subotic erhält das "Goldene Band"

Für sein soziales Engagement wird Neven Subotic vom Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) das "Goldene Band" verliehen. Die Auszeichnung erfolgt an diesem Montagabend.

Bereits seit 1926 wird das "Goldene Band" vom VDS jährlich verliehen, seit 2015 steht jedoch das soziale Engagement der Sportlerinnen und Sportler, Funktionäre oder Organisationen im Fokus. Für das Jahr 2022 wird der ehemalige Bundesliga-Spieler Neven Subotic ausgezeichnet.

Mit seiner 2012 gegründeten Stiftung setzt sich Subotic in Ostafrika für den Zugang zu sauberem Trinkwasser ein. In den letzten Jahren wurden Brunnen gebaut und Schulen mit Sanitäranlagen ausgestattet, um vor allem Kindern das lebenswichtige Menschenrecht zu ermöglichen. Die Stiftung hat sich zudem das Ziel gesetzt, bis 2025 sauberes Wasser für 300.000 Menschen zu realisieren.

Verleihung im Deutschen Fußballmuseum

Die Auszeichnung für Subotic erfolgt am Montag im Rahmen des Verbandstages im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. In der Stadt, wo der heute 34-Jährige für den BVB in zehn Saisons insgesamt 264 Partien absolvierte. Des weiteren spielte Subotic in seiner Karriere, die er 2021 in Österreich beim SCR Altach beendete, für Mainz 05, den 1. FC Köln, Union Berlin, St. Etienne und Denizlispor.

Im letzten Jahr ging das "Goldene Band" an Friedhelm Julius Beucher, den Präsidenten des Deutschen Behinderten Sport Verbandes, und den ehemaligen Profiboxer Henry Maske.