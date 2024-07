Ex-Bundesliga-Profi Klose verlängert in Basel

Timm Klose (36) hat seinen Vertrag als Spieler der U 21 des FC Basel um ein weiteres Jahr verlängert. Zudem wird der Innenverteidiger in der kommenden Saison in den Trainerstaff der Nachwuchsabteilung integriert. Der 20-malige Schweizer Nationalspieler war im vergangenen Sommer als erfahrene Verstärkung zu den Basler Talenten gestoßen. In Deutschland kennt man den in Frankfurt am Main geborenen Klose aus seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg.