Ex-Bundesliga-Keeper Raeder wechselt nach Bövinghausen

Hochkarätiger Neuzugang für den TuS Bövinghausen: Lukas Raeder, der in der Vergangenheit schon beim großen FC Bayern München zwischen den Pfosten stand, wird künftig den Kasten des westfälischen Oberligisten hüten. Nach einem turbulenten Winter wurde der Kader des TuS komplett umgekrempelt und auch der Trainerposten neu besetzt.

Beim TuS Bövinghausen bleibt aktuell kein Stein auf dem anderen. Nicht nur sorgte der Ex-Klub von Kevin Großkreutz für Schlagzeilen, als bekanntwurde, dass 14 Spieler den Verein im Winter verlassen würden. Auch die Trainerfrage war nach dem Doppel-Rücktritt von Christian Knappmann Ende Oktober und später auch von dessen Nachfolger Baris Özbek bis vor kurzem noch ungeklärt.

Zwischenzeitlich stand der Klub nur mit fünf Spielern und ohne Trainer da. Dass zwangsläufig auch neue Spieler an Land gezogen werden müssen, um in der Anfang Februar startenden Restrunde der Oberliga Westfalen bestehen zu können, war zu erwarten. Auf der Suche nach Verstärkung ist Bövinghausen nun aber ein echter Glücksgriff gelungen.

Königliche Ausbildung

Mit Lukas Raeder wird ab sofort nämlich ein prominentes Gesicht das Tor des TuS hüten. Raeder blickt auf eine langjährige Profikarriere zurück. Der heute 30-jährige Keeper gehörte 2013 zum Sextuple-Kader des FC Bayern München und stand für den Rekordmeister auch zweimal in der Bundesliga zwischen den Pfosten.

Anschließend ging es für ihn über die höchste portugiesische Spielklasse (Vitoria Setubal) und die 3. englische Liga (Bradford City) schließlich zurück nach Deutschland, wo er für Rot-Weiss Essen und den VfB Lübeck auflief. Zuletzt war Raeder beim Drittligisten MSV Duisburg angestellt, entschloss sich nach einer unglücklichen Saison als Ersatzkeeper aber im November 2023 zum vorzeitigen Karriereende.

"Wir sind auf Lukas zugegangen und haben ihm unsere aktuelle Situation offengelegt", erklärt der 1. Vorsitzende Ajan Dzaferoski. "Wir haben gemerkt, dass es ihm nach der mehrmonatigen Pause immer noch in den Füßen juckt und ihn gefragt, ob er Bock hat", beschreibt der Funktionär die reibungslosen Verhandlungen mit dem Ex-Profi, der mit einen Vertrag bis zum 30.06.2025 ausgestattet wurde. Für Raeder, der nach 78 Regionalliga- und 39 Drittliga-Spielen erstmals in der Oberliga auflaufen wird, ist es somit quasi der Rücktritt vom Rücktritt.

Runderneuertes Bövinghausen

Inwieweit sich der Kader des TuS Bövinghausen bis zum Restrundenstart noch verändern wird, bleibt abzuwarten. Nach dem Aderlass zum Jahresende hat Bövinghausen bereits zehn weitere neue Spieler verpflichtet. "Wir haben die vielen Abgänge gut kompensieren können, weil viele Spieler in der Oberliga nicht dem Geld, sondern der Chance, sich auf hohem Niveau zu zeigen, hinterherjagen. Ein, zwei Ligastufen tiefer wäre das wohl nicht so einfach gewesen. Am Ende des Transferfensters werden wir voraussichtlich 22 bis 25 Spieler im Kader haben", so der Vorstandsvorsitzende. Zumindest der Spielbetrieb scheint damit vorerst also nicht in Gefahr. Das Transferfenster hat noch bis zum 31.01.2024 geöffnet.

Voß nimmt auf der Trainerbank Platz

Auf der Trainerbank wird bis auf Weiteres der frühere Co-Trainer Danny Voß Platz nehmen. "Daran wird sich bis zum 30. Juni auch nichts mehr ändern", begräbt Dzaferoski somit auch die letzten Spekulationen über den offenen Trainerposten. In der Liga rangiert der TuS aktuell im Niemandsland der Tabelle auf Rang zehn. Dass nach oben nichts mehr gehen wird, muss auch Dzaferoski eingestehen, mit 14 Punkten Vorsprung zu den Abstiegsplätzen ist der Funktionär aber "guter Dinge", dass die Saison ohne weitere Schlagzeilen beendet werden kann.