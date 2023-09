Ex-Borusse Robert Kovac: Der schweigende Standard-Experte

Vor dem Spiel bei Borussia Dortmund ist der VfL Wolfsburg als einziger Bundesligist noch ohne Gegentreffer nach einem ruhenden Ball. Ein Verdienst von Co-Trainer Robert Kovac - der am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in die alte sportliche Heimat zurückkehrt.

Natürlich wird Felix Nmecha am Samstag im Mittelpunkt stehen, wenn Borussia Dortmund den VfL Wolfsburg empfängt. Der 22-Jährige wechselte in diesem Sommer für 30 Millionen Euro vom VfL zum BVB und trifft nun auf seine alten Kollegen. Ein Treffen mit dem Ex-Klub gibt es jedoch auch auf Wolfsburger Seite, wenngleich dies kaum von Relevanz sein wird für die breite Masse. Und doch könnte Co-Trainer Robert Kovac, der zwischen 2007 und 2009 insgesamt 34 Pflichtspiele für den BVB absolvierte, am Samstag einen entscheidenden Anteil daran haben, sollte der VfL erstmals seit dem 8. Dezember 2012 wieder ein Bundesligaspiel in Dortmund (3:2, Diego, Naldo und Bas Dost trafen) gewinnen.

Coach Kovac: "Defensiv macht es alles der Robbie"

Kovac ist die rechte Hand von Trainer und Bruder Niko, der enge Vertraute, der zuletzt in Abwesenheit des urlaubenden Chefs gemeinsam mit Aaron Briggs, einem weiteren Assistenten, für einige Tage in die Chefrolle auf dem Trainingsplatz geschlüpft ist. Eine bislang positive VfL-Statistik dieser Saison fällt in den Verantwortungsbereich von Co Kovac: Wolfsburg ist nach vier Spieltagen das einzige Team der Liga, das noch ohne Gegentreffer nach einer Standardsituation ist. Und traf nach ruhenden Bällen bislang selbst einmal. "Das ist schön", freut sich Niko Kovac, "gerade Standards kann man schon trainieren." Ein Job, den in seinem Trainerteam der Bruder übernimmt. "Defensiv macht es alles der Robbie", erklärt der Boss, "offensiv macht er auch den meisten Teil, ich springe immer mal wieder ein."

Robert Kovac begleitet Bruder Niko durch die Trainerkarriere

Robbie, 49 und damit zweieinhalb Jahre jünger als sein Bruder, war früher selbst Innenverteidiger und ist damit ausgewiesener Experte für Standards in beide Richtungen. Er begleitet Niko Kovac durch die Trainerkarriere. Bei der kroatischen Nationalmannschaft war er an seiner Seite, in Frankfurt, München und Monte-Carlo ebenso. Nach außen soll, darf oder will der unnahbar wirkende Assistent nicht stattfinden, sämtliche Anfragen wurden in Wolfsburg bislang abgelehnt, schweigend geht er auch nach Spielen durch die Katakomben. Dabei berichtete Niko Kovac mal im kicker über seinen jüngeren Bruder: "Robbie ist ein bisschen lockerer, und er ist ein kleiner Spaßvogel. Wenn man ihn kennt, weiß man schon, dass er den einen oder anderen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Er ist aber auch ein sehr guter Beobachter, der gerade im Training von außen alles sieht." Und bei den Standards selbst Hand anlegt - in dieser Saison bisher mit Erfolg.