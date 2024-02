Ex-Berliner Miloš Vujovic hofft mit Gummersbach auf Pokal-Überraschung

Für Gummersbachs Linksaußen Miloš Vujovic ist das Pokalspiel gegen die Füchse Berlin ein besonderes. Vujovic hofft gegen seinen Ex-Verein auf eine Überraschung.

Für den VfL Gummersbach geht es im ersten Spiel nach der Winterpause direkt mit einem richtigen Kracher-Duell los. Am Sonntag (4. Februar) treffen die Blau-Weißen im Rahmen des DHB-Pokal-Viertelfinals um 16.30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle auf die Füchse Berlin.

"Wir sind wirklich gespannt auf dieses Spiel. Es wird schwer werden, aber wir wissen, wie viel wir mit diesem Sieg erreichen können. Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften der Liga und müssen unser Bestes geben, wenn wir gewinnen wollen", so VfL-Linksaußen und Ex-Fuchs Miloš Vujovic.

Vujovic: "Wird alles möglich sein"

Der VfL Gummersbach könnte die erste Final Four-Teilnahme seit 13 Jahren perfekt machen. "Bei diesem Spiel wird alles möglich sein. Ich werde mich dort auf jeden Fall wohlfühlen. Ich liebe es, vor Berliner Fans zu spielen", betont Vujovic.

Neben dem Linksaußen, der in Berlin auf seinen ehemaligen Verein trifft, wird es auch für die beiden VfL-Youngster Ole Pregler und Mathis Häseler eine ganz besondere Rückkehr in die Max-Schmeling-Halle sein: Im Sommer letzten Jahres wurden sie dort mit dem DHB-Team U21-Weltmeister.

Mit den Füchsen Berlin treffen die Oberbergischen auf ein Team, das nach der gerade zu Ende gegangenen Europameisterschaft mit Max Darj (Bronze) sowie Mathias Gidsel, der zudem Topscorer des Turniers wurde, und Hans Lindberg (beide Silber) drei Medaillenträger an Bord hat.

Vujovic erwartet schnelles Spiel

"Berlin hat eine tolle Mannschaft mit starken Torhütern. Die Atmosphäre in der Halle wird großartig sein, denn das Spiel ist für beide Mannschaften so wichtig und die Berliner Fans wissen das", erklärt Miloš Vujovic.

"Ich erwarte ein schnelles Spiel, geprägt von einer starken Verteidigung auf beiden Seiten", so der Montenegriner.

In der Hinrunde trafen die beiden Teams am elften Spieltag aufeinander. In der ausverkauften Schwalbe Arena erkämpften sich die Gummersbacher nach einem zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstand dank einer überragenden Moral ein 30:30-Remis gegen den bis dato verlustpunktfreien Tabellenführer.

"Aus dem Hinrundenspiel haben wir gelernt, wie wir gegen die Berliner auftreten sollten. Mit ein paar weiteren Details in der Taktik können wir ein gutes Spiel abliefern", analysiert der 30-Jährige.