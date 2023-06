Ex-Bayernspielerin Ilestedt schließt sich Arsenal an

Der Arsenal WFC hat seinen ersten Sommerneuzugang präsentiert. In Amanda Ilestedt kommt eine ehemalige Bundesligaspielerin mit reichlich Erfahrung nach Nord-London.

Seit Dienstag steht fest, was im Vorfeld bereits länger spekuliert worden war: Amanda Ilestedt wird ihren auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain nicht verlängern und ablösefrei zum Arsenal WFC wechseln. Zwei Saisons lief die 30-Jährige für PSG auf und konnte dabei einmal, in der Saison 2021/22, den Gewinn des Coupe de France feiern. In Nord-London will sie nun mit dem Champions-League-Halbfinalisten weitere Erfolge einfahren. Zu den Vertragsmodalitäten machte Arsenal keine Angaben, der schwedischen Reporterin Amanda Zaza zufolge unterschreibt ihre Namensvetterin bei den Gunners einen Zweijahresvertrag.

"Amanda ist eine international erfahrene Verteidigerin in ihren besten Jahren, daher freuen wir uns sehr, sie zu Arsenal geholt zu haben", äußert sich Clare Wheatley, Arsenals Leiterin des Frauenfußballs, auf der Vereinswebsite zum ersten Sommerneuzugang. "Sie verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im nationalen, europäischen und internationalen Fußball und wir glauben, dass sie unseren Kader im Hinblick auf die neue Saison in einem Schlüsselbereich verstärken wird." Ilestedt soll bei den Gunners die Lücke in der Defensive stopfen, die nach dem Kreuzbandriss von Englands Kapitänin Leah Williamson und dem Abgang von Rafaelle zu Orlando Pride aufgebrochen war.

Wiedersehen mit Eidevall

Die schwedische Innenverteidigerin begann ihre professionelle Laufbahn 2009 im Alter von 16 Jahren in ihrer Heimat beim FC Rosengaard, für den sie ganze 144-mal auflief. In acht Jahren beim Verein gewann sie fünfmal die nationale Liga Damallsvenskan, einmal den Pokal Svenska Cupen und drei schwedische Super-Club-Titel. Zwei der Meisterschaften feierte Ilestedt unter ihrem Landsmann Jonas Eidevall, der den Klub von 2013 bis 2014 und 2018 bis 2021 coachte, ehe er Arsenal übernahm. "Ich freue mich sehr, dass Amanda hier zu uns zu Arsenal gekommen ist", erklärte der 40-Jährige. "Ich habe die Zusammenarbeit mit Amanda während unserer Zeit in Schweden genossen und freue mich darauf, sie auch hier bei Arsenal zu coachen. Sie verfügt über eine tolle Mischung aus Präsenz und technischem Können, wodurch sie ideal in unseren Kader passt."

Nach ihrer erfolgreichen Zeit in Schweden wagte Ilestedt 2017 den Schritt ins Ausland und wechselte zu Bundesliga-Urgestein Turbine Potsdam. Ihre guten Leistungen in 40 Spielen (zwei Treffer) blieben nicht unbemerkt, sodass 2019 der FC Bayern München anklopfte und sich die Dienste der Schwedin sicherte. Für die Münchnerinnen kam Ilestedt in wettbewerbsübergreifend 46 Partien zum Einsatz, erzielte dabei fünf Tore und krönte ihre Zeit bei den Bayern mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2021. Es folgte der Wechsel in die französische Hauptstadt, wo sie sich bei PSG schnell als Stammspielerin etablieren konnte und trotz einer dreimonatigen Knöchelverletzung zu Beginn diesen Jahres auf insgesamt 49 Einsätze kommt.

"Ich kann es kaum erwarten, im Arsenal-Trikot auf dem Platz zu stehen!"

In Zukunft wird Ilestedt nun im Trikot der Gunners auflaufen. "Ich bin wirklich aufgeregt und glücklich, hier zu sein", sagte die 30-Jährige bei ihrer Vorstellung. "Mein Ziel ist es, Titel zu gewinnen, und das ist ein großartiger Verein mit großartigen Spielerinnen und fantastischen Einrichtungen. Ich glaube also, dass dies der richtige Ort für mich ist, um das zu erreichen." Bei Arsenal herrsche eine echte Dynamik und die Unterstützung der Fans sei atemberaubend, erklärte Ilestedt weiter und bezog sich dabei auch auf die Rekordkulisse von 60.000 Zuschauern beim Halbfinal-Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg in der Champions League. "Ich kann es kaum erwarten, im Arsenal-Trikot auf dem Platz zu stehen!"

Bevor das Kapitel in Nord-London für Ilestedt allerdings beginnt, geht es für sie mit dem schwedischen Nationalteam in Richtung Australien und Neuseeland. Die 64-malige Nationalspielerin wurde von Peter Gerhardsson in den 23-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft 2023 berufen. Beim Turnier vor vier Jahren warf das Team um Ilestedt Deutschland im Viertelfinale mit 2:1 aus dem Turnier, unterlag dann im Halbfinale allerdings den Niederlanden (0:1). Durch einen 2:1-Erfolg im Spiel um Platz drei gegen England - das sich im vergangenen Sommer mit dem klaren 4:0-Sieg im EM-Halbfinale revanchierte - gelang am Ende zumindest der versöhnliche Abschluss mit der Bronze-Medaille. Bei der anstehenden WM trifft Schweden in Gruppe G auf Südafrika, Italien und Argentinien.