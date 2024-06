Ex-Bayern-Torwart Früchtl geht zu US Lecce

Er trainierte schon als knapp 16-Jähriger mit Manuel Neuer und den Bayern-Profis, nun zieht es Torwart Christian Früchtl nach Italien in die Serie A.

Ein entsprechender Bericht der Bild deckt sich mit kicker-Informationen. Demnach wird Christian Früchtl zu US Lecce wechseln, dem Tabellen-14. der abgelaufenen Saison in der Serie A. An diesem Mittwoch soll der 24-Jährige den Medizincheck absolvieren und anschließend seinen Vertrag unterschreiben. Nach kicker-Informationen hat sich der FC Bayern 50 Prozent Ablösebeteiligung bei einem Weiterverkauf zusichern lassen, als Früchtl vor zwei Jahren zu Austria Wien wechselte.

Neben Lecce waren vor allem die Queens Park Rangers aus der englischen Championship am 1,93 Meter großen Keeper interessiert. Auch der VfL Bochum fragte an, konnte aber wohl die Ablöse nicht stemmen. Eher lose war der Kontakt zu Eintracht Braunschweig, wo Früchtl die Nachfolge von Ron-Thorben Hoffmann hätte antreten können, mit dem er sich einst in der 2. Mannschaft des FC Bayern abwechselte und 2020 die Meisterschaft in der 3. Liga errang.

Sportlich verlorenes Jahr in Nürnberg

Früchtl, der aus dem niederbayerischen Bischofsmais stammt, kam über Grün-Weiß Deggendorf 2014 als 14-Jähriger zum Deutschen Rekordmeister, galt schnell als großes Torwarttalent. Trainer Pep Guardiola nahm ihn Anfang 2016 ins Wintertrainingslager nach Katar mit, dort stand Früchtl erstmals im medialen Fokus. Nach der Drittligameisterschaft 2020 lieh der FC Bayern den Torwart an den 1. FC Nürnberg aus, wo er jedoch unter Trainer Robert Klauß auf der Ersatzbank versauerte, nicht am keinesfalls besseren Christian Mathenia vorbeikam. Ein sportlich verlorenes Jahr ohne Spielpraxis für den Keeper, der anschließend bei Austria Wien unterkam und dort neben 61 Einsätzen auch internationale Erfahrung sammelte, unter anderem mit fünf Partien in der Conference League sowie den Qualifikationsspielen für diesen Wettbewerb und die Europa League.

In Lecce geht es für ihn nun darum, sich einen Stammplatz zu erkämpfen und irgendwann vielleicht ins Blickfeld eines Bundesligisten zu rücken. Das Erbe von Manuel Neuer beim FC Bayern anzutreten, dürfte allerdings schwierig werden, hier planen die Münchner derzeit eher mit dem an den VfB Stuttgart verliehenen Alexander Nübel.